شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يهزم كفر الدوار بثلاثية وديًا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الاتحاد السكندرى فوزا عريضا على كفر الدوار بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة على ملعب زعيم الثغر بالإسكندري، استعدادا لمواجهة الزمالك في السادس من أغسطس المقبل.

وسجل ثلاثية الاتحاد السكندري كلا من محمود رزق، أحمد راشد، وبلال السيد، جاءت أهداف المباراة كلها في الشوط الثاني.

وأعلن حسام حسن المدير الفنى للاتحاد السكندرى عن برنامج استعدادات زعيم الثغر للقاء الزمالك المقرر له يومن 6 اغسطس والذى يتضمن خوض فريق الاتحاد لثلاث وديات أيام الجمعة أمام مركز شباب كفر الدوار فى السادسة مساء والسبت أمام مركز شباب سموحة فى السادسة مساء أيضا، والأحد أمام إحدى فرق الشركات.

وكان الفريق قد عاد للتدريبات عقب الراحة التى حصل عليها الفريق بسب توقف الدورى لمشاركة المنتخب الأوليمبي في دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو والتى يخوض فيها مبارياته ضمن مجموعة تضم مصر والارجنتين واسبانيا واستراليا.

وأشاد العميد بالبرنامج الذى وضعه طارق سليمان خلال الأيام الماضية حيث خاض الفريق التدريبات على فترتين، ويسعى حسام حسن إلى تجهيز اللاعبين لعودة الدورى الممتاز وأولى لقاءاته أمام الزمالك على ملعب استاد الإسكندرية.

وصرف محمد مصيلحى رئيس النادى مكافأة الفوز على الإسماعيلى بالإضافة إلى صرف مكافأة إجادة من جيبه الشخصى.