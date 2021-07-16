شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يهزم أسوان 2 - 1 وديا استعدادا للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيراميكا بقيادة ضياء السيد على نظيره أسوان بهدفين مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الجمعة في اطار استعدادات سيراميكا لمواجهة الأهلى في الخامس من أغسطس المقبل.

سجل هدفي سيراميكا كلا من رجب عمران وبونسو، وسجل هدف أسوان عمرو الحلواني، وشهدت المباراة الودية تجربة عدد كبير من اللاعبين الشباب في الفريقين.

سيراميكا يحتل المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 35، ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلي، فيما يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة، بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 7 وخسر 15 مواجهة، وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 45 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلي.