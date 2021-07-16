موسيماني: أمامنا دفعة كبيرة غداً.. والأمور في يد الله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن مباراة فريقه ضد كايرز تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا السبت لأخر مرة.

موسيماني كتب عبر حسابه على "فيسبوك" 8 شهور مضت على حمايتنا واحتفاظنا بهذه الكأس (دوري أبطال إفريقيا) في خزائننا".

وأضاف المدرب الجنوب إفريقي :"الآن لدينا دفعة كبيرة للقيام بها غداً، الاستعدادات والخطة الشاملة التي من المقرر تنفيذها".

ويستعد الأهلي لخوض النهائي رقم 14 في تاريخه، أملاً في الفوز بالبطولة رقم 10 في مسيرته الحافلة التي جعلت منه نادي القرن الماضي، ومتصدر الترتيب في سباق نادي القرن الحالي، وبطل القارة التاريخي.

وأتم بيتسو :"أشكر الجميع على الرسائل الملهمة، خاصة تلك التي تأتي من جنوب إفريقيا، والآن كل شيء في يد الله القدير".