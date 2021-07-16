كاف: ندعم إقامة كأس العالم كل عامين.. وسنفكر بشأن تعارضها مع أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بأن المكتب التنفيذي يدعم إقامة كأس العالم كل سنتين، قائلًا بأنه سوف يفكر بشأن إمكانية حدوث تعارض مع إقامة أمم إفريقيا ومن الممكن إعادة جدولة البطولة.

وقال موتسيبي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي على هام اجتماع المكتب التنفيذي اليوم الجمعة في المغرب :"قبل أسابيع قليلة، كان هناك اجتماع في جونجرس الفيفا وأيد وفد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرار الفيفا بإجراء دراسة لهذا الاقتراح الذي تناول قضايا إقامة كأس العالم كل عامين."

وتابع: "ونحن كمكتب تنفيذ للاتحاد الإفريقي باعتبارنا أعلى هيئة في كاف اعتبرنا أنه من الضروري التعبير عن الدعم كما فعلنا في المؤتمر."

وأضاف: "إن كرة القدم الأفريقية، بالنظر إلى التحديات المالية الخطيرة ونقص البنية التحتية والافتقار إلى مرافق كرة القدم في القارة، من المحتمل أن تكون أحد أكبر المستفيدين من كأس العالم التي تقام كل عامين ".

وواصل: "لذلك كان القرار هو إعادة تأكيد إلتزامنا بالقرار الذي تم اتخاذه والإشارة إلى أن إقامة كأس العالم لكرة القدم كل عامين هو أمر سيكون مفيدًا للغاية للعالم ولكن بشكل أكبر للعالم النامي وكرة القدم الأفريقية على وجه الخصوص".

أما عن تعارضها مع إقامة أمم إفريقيا كل عامين، قال: "إذا تمت الموافقة على إقامة كأس العالم كل عامين، فنحن سوف نتخذ القرار المناسب في الموقت المناسب فيما يتعلق بإقامة أمم إفريقيا كل عامين، وإذا كانت هناك حاجة لإعادة تقييم الأمور سوف نفعل ذلك".