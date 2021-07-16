رئيس كاف: الأهلي عظيم.. وعائد دوري الأبطال لا يكفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بأن الأهلي من أعظم الأندية تاريخيًا، واعتبر أن العائد الخاص ببطل دوري أبطال إفريقيا غير مُرض، موضحًا أنهم بحاجة للعمل على زيادة هذا العائد.

وقال موتسيبي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم على هامش اجتماع المكتب التنفيذي اليوم الجمعة بالمغرب: "نحن ننتظر غدًا مباراة مثير للغاية في نهائي دوري الأبطال، أنا أتمنى للأهلي التوفيق، لأنه نادي عظيم، وله تاريخ ورئيس الأهلي واللاعبين، أتمنى لهم التوفيق وبالتأكيد أتمنى التوفيق لكايزر تشيفز".

وتابع: "لقد تحدثنا عن دوري السوبر الإفريقي وهو شيء مثير للاهتمام، وقد أتت عدة وسائل نقل وقالت أنها ترغب في ان تكون جزء من دوري السوبر الإفريقي".

وأضاف: "الفائدة التي ستعود من دوري السوبر ستعود على كل اتحاد من الـ54 التابعين للاتحاد الإفريقي وليس فقط الأندية او الاتحادات التي ستكون جزء من البطولة".

وواصل: "كل دولة من الاعضاء في الاتحاد الإفريقي سيحصل على المال من وراء هذه البطولة من أجل تطوير كرة القدم للأولاد والبنات".

واعتبر أن عائد البطولات غير جيد حتى الآن، قائلًا: "يجب ان نرفع الجائزة المالية من أجل البطولات لتكون أكثر تنافسية ومنح الفائز بدوري الأبطال 2.5 مليون دولار ليس بالرقم الكبير، فأنا أعلم أن الفريق الفائز بالبطولة عندما يحصل على الجائزة يمنحها مكافأة للاعبين وعناصر النادي".

ويلعب الأهلي نهائي دوري الأبطال أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي غدًا السبت على ستاد محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء بالمغرب.