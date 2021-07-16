رئيس كاف يرد عبر "الخليج 365" فوائد بطولة دوري السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أوضح باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بأن دوري السوبر الإفريقي من المتوقع أن يحقق عائدًا كبيرًا عند تطبيقه، مشيرًا إلى أنهم حاليا في مرحلة المناقشات ولم يتحدد بعد رقم يمكن ضمان الوصول إليه.

ورد موتسيبي على استفسار الخليج 365 خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي في المغرب: "المناقشات التي توصلنا إليها في الوقت الحالي تقول أننا لن نحقق فقط عائد مادي جيد بل أنه أيضًا يمكن أن نقول أنه مغري".

وتابع: "لا استطيع ان أقول أنه هناك رقم محدد لكن الأكيد أنه جيد والأكيد أننا سنضمن تحقيق مصادر تمويل جيدة من أجل الكرة الإفريقية وسوف تأخذ كرة القدم الإفريقية لمستوى جديد".

وتحدث عن إمكانية تحقيق عائد منافس للدوري الكبرى قائلًا: "بالطبع من الصعب أن نتنافس مع الدوريات الأوروبية الكبرى لكن هناك مستوى من الدوريات نستطيع ان نصل إليه".

وفيما يتعلق بالأندية المرشحة للمشاركة في البطولة، قال: "قلب دوري السوبر الإفريقي سيكون من أجل أفضل الفرق، لكن البطولة نفسها ستكون من أجل الجميع، فلو أن هناك فريق جيد في الوقت الحالي لكنه ليس استثنائيًا سينتظر حتى الوقت المناسب من أجل المشاركة كعنصر أساسي في دوري السوبر".

وواصل: "في إفريقيا لا يجب ان نقوم بفعل أي شيء فيها استبعاد لشعوبنا، فكرة القدم من أجل الجميع، نحن نريد أن نجعلها تصل إلى الفقراء، ودوري السوبر الإفريقي الآن في مرحلة وضع المعايير لنجعلها ناجحة، لكن الأكيد أننا سوف نجعل للجميع في إفريقيا الحق بالمشاركة فيها بمرحلة ما".

ويعمل الاتحاد الإفريقي في الوقت الحالي على تأسيس ما يسمى بدوري السوبر الإفريقي، الذي يضم أفضل الأندية داخل القارة للتنافس في دوري واحد، وهو المقترح الذي تقدم به من قبل جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الإفريقي.