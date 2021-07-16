صفقات لاتسيو | فيليبي أندرسون يُنهي رحلته المتواضعة مع وست هام عائدًا إلى النسور

عاد الجناح البرازيلي فيليبي أندرسون إلى منزله في القارة العجوز، لاتسيو الإيطالي، بعدما أنهى رحلته المتواضعة مع وست هام يونايتد الإنجليزي.

وجاء الإعلان الرسمي للصفقة من طرف وست هام، الذي أكد انتهاء مهمة فيليبي أندرسون بعد 3 سنوات متواضعة قضاها مع الهامرز، لينتقل إلى لاتسيو بصفة دائمة.

وكان أندرسون قد انضم إلى وست هام يونايتد في الميركاتو الصيفي 2018 قادمًا من صفوف لاتسيو، في صفقة قياسية بلغت 36 مليون جنيه إسترليني، وبعقد لمدة 4 سنوات.

وشارك الدولي البرازيلي في 73 مباراة مع وست هام في جميع المسابقات، وسجل 12 هدفًا، وقدم 13 تمريرة حاسمة، وفي بداية الموسم الماضي نبذه المدرب الجديد ديفيد مويس بشكل واضح، حيث لم يعتمد عليه سوى في 5 مباريات فقط، قبل أن يهرب إلى بورتو البرتغالي في أكتوبر 2020.

ولم يوفق اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، في إعارته إلى بورتو، حيث لعب 8 مباريات رسمية في جميع المسابقات، وصنع هدفًا واحدًا، في مواجهة التنين أمام نادي فابريل بمسابقة كأس البرتغال.

ووفقًا للعديد من المصادر الصحفية الإيطالية، فإن لاتسيو الذي يديره الآن مدرب تشيلسي السابق ماوريتسيو ساري، سيدفع 3 ملايين يورو (2.6 مليون جنيه إسترليني)، إلى فريق وست هام نظير استقطاب أندرسون.

ووضع نادي وست هام في عقد اللاعب مع لاتسيو بند يحصل من خلاله الفريق الإنجليزي على 50 في المائة، من قيمة انتقاله مستقبلًا لأي فريق، سواء داخل قارة أوروبا أو خارجها.