موسيماني ينصح كايزر تشيفز بالتشبث بالطريقة التي قادته لنهائي دوري ابطال افريقيا

نصح مدرب الاهلي بيتسو موسيماني، فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بالالتزام بأسلوب اللعب الذي أهله إلى نهائي دوري ابطال افريقيا للمرة الأولى في تاريخ النادي.

ويلتقي الاهلي وكايزر تشيفز في مدينة الدار البيضاء المغربية يوم غد السبت 17 يوليو، حيث يتطلع المارد الأحمر للفوز بلقبه العاشر في البطولة والثاني على التوالي، بينما يحاول الفريق الجنوب أفريقي للفوز بأول لقب له على الإطلاق في المسابقة، والثاني له على الصعيد القاري بعد كأس الكؤوس الأفريقية 2001.

وأشاد موسيماني الذي يشارك في النهائي الثاني على التوالي مع الأهلي المصري، والثالث له منذ عام 2016، بأسلوب فريق كايزر تشيفز في اللعب، مشيرًا إلى أنه لا يُفترض عليه تغيير شيء ضمن له الوصول إلى النهائي على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

وقال موسيماني للصحفيين في تصريحات قبل المباراة النهائية في قائعة مؤتمرات ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء “كيف تصل إلى النهائي إذا كانت طريقة لعبك غير فعالة؟ نحن نعلم أن كايزر تشيفز أقوياء للغاية في الهجمات المرتدة، الركلات الثابتة، الضربات الركنية والركلات الحرة”.

وتابع “أي نظام يجعل المرء يفوز في نصف النهائي على الوداد هو النظام الجيد، وإذا قال أحد أن نظامه وطريقة لعبه أفضل من نظام وطريقة لعب الخصم، فلماذا لم يكن في النهائي بدلاً من خصمه؟”.

وأردف قائلاً “مهما حدث لكايزر تشيفز ليكونوا في النهائي، في رأيي، يجب أن يلتزموا بما يفعلونه دائمًا لأنه جعلهم يتواجدون في مكانهم الآن”.

وأوضح مدرب الأهلي “عندما تغير، يمكنك مفاجأة الخصم وقد تبدو ذكيًا، ولكن إذا غيرت ولم تفز، فسوف يسأل الناس لماذا تغير. أيا كان الطريق الذي سيأتي، سيكون الأمر على ما يرام بالنسبة لنا ولن نغير النظام الذي جعلنا نصل إلى النهائي “.

ما هي نقاط قوة وضعف كايزر تشيفز؟

أشار موسيماني أيضًا إلى اللاعبين من الفريق الأصفر والأسود المرجح أن يتسببوا في مشاكل لفريقه النادي الأهلي، مشيرا إلى المهاجم “سمير نوركوفيتش”، بعد أن سجل الصربي الهدف الوحيد في فوز فريقه في نصف النهائي على الوداد البيضاوي.

وحلل بيتسو موسيماني مكامن القوة في الفريق الجنوب أفريقي بالقول “إنهم أقوياء في التمريرات العرضية ولديهم أيضًا لاعبون أذكياء من قبيل سمير نوركوفيتش، الذي يحب أن يتخذ موقعه على الكرات المائلة. وينطبق الشيء نفسه على خاما بيليات و ليوناردو كاسترو، كما أن لديهم لاعبو خط وسط جيدون وكذلك حراس المرمى “.

وتابع “إنهم فريق جيد، فريق كبير، وإذا كان عليك الفوز، فعليك احترام الخصوم.”

وقال مدرب منتخب البافانا بافانا السابق إن الأهلي هو من يجب أن يشعر بالقلق على نفسه وكيف سيتصدى للفريق الخصم إذا غيروا أسلوبهم في المباراة.

وأوضح موسيماني “سنذهب بالطريقة التي فعلناها والتي جعلتنا نكون في النهائي. بالمناسبة، لا نعرف أي طريقة أخرى للعب ولا يمكنني القلق بشأن طريقة لعب كايزر تشيفز، لكني بحاجة إلى ذلك كن على علم حتى إذا غيروا، فيمكننا الحصول على حل.”

وتابع “نحن بحاجة إلى القلق بشأن أنفسنا لأننا يجب أن نلتزم بالطريقة التي لعبنا بها دائمًا.”

يذكر أن نهائي دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم 2020/21، يعتبر فرصة مواتية للمدرب الجنوب الأفريقي للفوز به للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه مع ماميلودي صنداونز في 2016 على حساب الزمالك المصري، ومع فريقه الحالي الأهلي في العام الماضي على حساب الزمالك أيضاً في ملعب القاهرة الدولي.