تقارير: أنشيلوتي يريد محمد صلاح في ريال مدريد إذا فشل خيار مبابي

أفادت تقارير صحفية أنّ الإيطالي كارلو أنشيلوتي وضع المصري محمد صلاح كخطة بديلة في ريال مدريد إذا لم يتمكن الميرنغي من ضم مبابي.



ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية اليوم الجمعة عن تقارير إعلامية إسبانية، أنّ الخطة البديلة التي وضعها أنشيلوتي لفشل ريال مدريد في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، هي محاولة ضم محمد صلاح.



وتذكر التقارير أنّ ريال مدريد يريد تعزيز صفوفه بصفقة كبيرة لتجاوز خيبة الموسم الماضي التي خرج منها الملكي دون ألقاب، رغم الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا واحتلال وصافة الليغا.



ويبدو التعاقد مع مبابي صعباً للغاية خاصة وأنّ مشروع باريس سان جيرمان أصبح أكثر قوة عقب جلب الإيطالي دوناروما والإسباني راموس والمغربي حكيمي والهولندي فينالدوم في الصيف الحالي.



ويأتي خيار صلاح بسبب استقرار مستواه المميز في السنوات الأخيرة وقرب انتهاء عقده مع الريدز 2023، إضافة لاحتلال ليفربول المركز الثالث في الموسم الفائت بفارق 17 نقطة عن مانشستر سيتي حامل اللقب.



ولم يبرم ريال مدريد أي صفقة كبيرة في الأسابيع الفائتة كما أنّه فقد قائده سيرجيو راموس ومن المتوقع أن يتخلى عن المدافع الفرنسي رافاييل فاران.



كما يعاني فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد من انتقادات كثيرة على خلفية التسريبات التي انتشرت له مؤخراً والتي انتقد بها العديد من رموز النادي مثل كاسياس وراوول ورونالدو.



المصدر: الصحافة البريطانية