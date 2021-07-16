شكرا لقرائتكم خبر عن الأكثر تتويجا بدوري الأبطال من الجيل الحالي بالأهلي قبل حلم النجمة العاشرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لخوض تحدي قوي وصعب عندما يواجه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل، في طريقه نحو الاحتفاظ باللقب القاري للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه، وهي المباراة التي يركز عليها الجهاز الفني واللاعبين جيدا من أجل قنص النجمة العاشرة في تاريخه.
ويوجد عدد كبير من لاعبي الجيل الحالي بالأهلي توجوا باللقب الإفريقي سواء أكثر من مرة أو مرة واحدة، ومنهم من صنع تاريخ طويل داخل جدران القلعة الحمراء ومنهم من يستعد لتسطير تاريخ جديد وتالتتويج بالأميرة الإفريقية للمرة الأولى فش مشواره مع الأهلي.ولعل أكثر اللاعبين تتويجا بدوري أبطال إفريقيا مع الأهلي:
وليد سليمان: 2012 و2013 و2020
رامي ربيعة: 2012 و2013 و2020
سعد سمير: 2012 و2013 و2020
محمد الشناوي: 2020
علي لطفي: 2020
مصطفى شوبير: 2020
أيمن أشرف: 2020
علي معلول: 2020
ياسر إبراهيم: 2020
محمود متولي: 2020
محمود وحيد: 2020
عمرو السولية: 2020
حمدي فتحي: 2020
اليو ديانج: 2020
محمد هاني: 2020
حسين الشحات: 2020
محمود كهربا: 2020
جونيور أجايي: 2020
محمد مجدي أفشة: 2020
مروان محسن: 2020.
وهناك لاعبين يبحثون التتويج باللقب الإفريقي للمرة الأولى في تاريخهم مثل بدر بانون وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وصلاح محسن ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر ووالتر بواليا.