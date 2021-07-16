شكرا لقرائتكم خبر عن الأكثر تتويجا بدوري الأبطال من الجيل الحالي بالأهلي قبل حلم النجمة العاشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لخوض تحدي قوي وصعب عندما يواجه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل، في طريقه نحو الاحتفاظ باللقب القاري للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه، وهي المباراة التي يركز عليها الجهاز الفني واللاعبين جيدا من أجل قنص النجمة العاشرة في تاريخه.

ويوجد عدد كبير من لاعبي الجيل الحالي بالأهلي توجوا باللقب الإفريقي سواء أكثر من مرة أو مرة واحدة، ومنهم من صنع تاريخ طويل داخل جدران القلعة الحمراء ومنهم من يستعد لتسطير تاريخ جديد وتالتتويج بالأميرة الإفريقية للمرة الأولى فش مشواره مع الأهلي.

ولعل أكثر اللاعبين تتويجا بدوري أبطال إفريقيا مع الأهلي:

وليد سليمان: 2012 و2013 و2020

رامي ربيعة: 2012 و2013 و2020

سعد سمير: 2012 و2013 و2020

محمد الشناوي: 2020

علي لطفي: 2020

مصطفى شوبير: 2020

أيمن أشرف: 2020

علي معلول: 2020

ياسر إبراهيم: 2020

محمود متولي: 2020

محمود وحيد: 2020

عمرو السولية: 2020

حمدي فتحي: 2020

اليو ديانج: 2020

محمد هاني: 2020

حسين الشحات: 2020

محمود كهربا: 2020

جونيور أجايي: 2020

محمد مجدي أفشة: 2020

مروان محسن: 2020.

وهناك لاعبين يبحثون التتويج باللقب الإفريقي للمرة الأولى في تاريخهم مثل بدر بانون وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وصلاح محسن ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر ووالتر بواليا.