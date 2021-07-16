شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف: حماية لاعبي دجلة سبب الحظر الإعلامي ومنع الوكلاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد المنصف مدير الكرة وحارس مرمى فريق وادي دجلة كواليس القراران اللذان أصدرها في الساعات الأخيرة بمنع التعامل مع وكلاء اللاعبين والحظر الاعلامي على الفريق بمنع اللاعبين من الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام.
وأكد عبد المنصف في تصريحات لليوم السابع، أن القراران يهدفان لحماية اللاعبين من غياب التركيز خاصة أن المباريات المقبلة حساسة للغاية لحسم موقف الفريق من البقاء أو الهبوط في الدوري هذا الموسم.
وأوضح حارس مرمى الفريق ومدير الطرة أن القرارات ليست عقوبات مفروضة على اللاعبين، وإنما هي قرارات تنظيمية لزيادة التركيز في الفترة المقبلة التي يعيشها الفريق في ترقب تام انتظارا لتحقيق معجزة البقاء بالدوري هذا الموسم.
وتابع أوسة: "لاعبي دجلة كبار حتى ةإن كانت أعمار معظمهم صغيرة، ونعيش على وقع حلم البقاء كأسرة واحدة يجمعنا نفس الهدف، لذلك القرارات تنظيمة أكثر منها عقابية واللاعبون يتفهمون الغرض منها، وهو تحقيق مصلحة الفريق فقط".
وأصدر الجهاز الفني لفريق وادي دجلة توصياته لمجلس الإدارة بمنع التعامل مع وكلاء اللاعبين من الآن ولنهاية الموسم الجاري، لمنح الفريق فرصة التركيز في المباريات السبعة المتبقية في المسابقة والتي تحسم موقف دجلة من البقاء أو الهبوط هذا الموسم.
وجاء القرار بداية من محمد عبد المنصف مدير الكرة بالفريق، بعدما لاحظ انشغال بعض لاعبي الفريق بالعروض الخارجية رغم تأزم موقف دجلة في الدوري وحاجة الفريق للفوز في 5 من المباريات السبعة المتبقية هذا الموسم لضمان البقاء.
واقتنع الجهاز الفني بجدوى قرار منع التعامل مع وكلاء اللاعبين لعدم تشتيت تركيز اللاعبين في الفترة المقبلة، وأوضح الجهاز الفني تقديره للدور الذى يلعبه هؤلاء الوكلاء في تسويق المواهب وهو ما يرحب به دجلة، لكن ليس في هذا التوقيت الصعب.