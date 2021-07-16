شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف: حماية لاعبي دجلة سبب الحظر الإعلامي ومنع الوكلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد المنصف مدير الكرة وحارس مرمى فريق وادي دجلة كواليس القراران اللذان أصدرها في الساعات الأخيرة بمنع التعامل مع وكلاء اللاعبين والحظر الاعلامي على الفريق بمنع اللاعبين من الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام.

وأكد عبد المنصف في تصريحات لليوم السابع، أن القراران يهدفان لحماية اللاعبين من غياب التركيز خاصة أن المباريات المقبلة حساسة للغاية لحسم موقف الفريق من البقاء أو الهبوط في الدوري هذا الموسم.

وأوضح حارس مرمى الفريق ومدير الطرة أن القرارات ليست عقوبات مفروضة على اللاعبين، وإنما هي قرارات تنظيمية لزيادة التركيز في الفترة المقبلة التي يعيشها الفريق في ترقب تام انتظارا لتحقيق معجزة البقاء بالدوري هذا الموسم.

وتابع أوسة: "لاعبي دجلة كبار حتى ةإن كانت أعمار معظمهم صغيرة، ونعيش على وقع حلم البقاء كأسرة واحدة يجمعنا نفس الهدف، لذلك القرارات تنظيمة أكثر منها عقابية واللاعبون يتفهمون الغرض منها، وهو تحقيق مصلحة الفريق فقط".