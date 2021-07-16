شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى يتدربون على ركلات الترجيح قبل نهائى إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتدرب لاعبو الأهلى، على تسديد ركلات الترجيح خلال مران الفريق الأحمر الأخير، اليوم، الجمعة، قبل خوض المباراة النهائية لدورى الأبطال ضد كايزر تشيفز، غدا السبت، على ملعب مركب محمد الخامس، ضمن التحضير لأى سيناريو فى النهائى إذا ما وصلت المباراة لأشواط إضافية ثم ركلات ترجيح.

وينوى موسيمانى تخصيص عددا من اللاعبين فى التدرب على التصويب على ركلات الترجيح إذا ما انتهى الوقت الأصلى والإضافى من المباراة بالتعادل بين الفريقين، ويعد أبرز اللاعبين المتخصصين فى تسديد ركلات الجزاء على معلول وبدر بانون وعمرو السولية وغيرهم من باقى المجموعة الذين سيتدربون على تسديد ركلات الترجيح.

وقال الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، إنه ليس قلقا من طريقة لعب كايرز تشيفز الجنوب إفريقى ولا يجب أن يشعر بالقلق، وذلك فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة التى ستجمع الفريقان، مساء غدا، السبت، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب، ولكن شدد على احترامه الكامل لمنافسه فى لقاء الغد.

وتابع موسيمانى فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة، قائلاً: "لدينا فرصة غدا للفوز باللقب العاشر وهو فرصة للاعبين لكتابة التاريخ فى دورى الأبطال وشرف كبير لى أن أكون هناك والأمر لم يكن بالسهل فى الوصول إلى النهائى وأى طرف يصل إلى هذه المرحلة يكون لديه فرصة للفوز باللقب لذا علينا أن نحترم كايرز تشيفز الذى تخطى فرق كبيرة من أجل الوصول إلى النهائى".

وشدد المدير الفنى للأهلى، على أن منافسه يمتلك قوة كبيرة فى الكرات الثابتة والهجمات المرتدة إضافة إلى الركلات الركنية وأشاد بامتلاك الفريق الجنوب إفريقى، لاعبين على مستوى عالٍ ومنهم كاسترو وبيليات إضافة إلى امتلاك أيضا حارس مميز ووصفه بالفريق الكبير والجيد الذى يجب أن يحترمه أى منافس له.

واختتم المدير الفنى للأهلى تصريحاته، إنه اعتاد على التأقلم مع الضغوط خاصة إن مدرب الأهلى من الطبيعى أن يكون عليه ضغط وهو ما أكده موسيمانى، وقال إنه مر بمرحلة وجود ضغوط عليه منذ أن كان مديرا فنيا لصن دوانز ولكنه شدد إن التعامل مع الأمر أى الضغوط بنجاح يصل به فى النهاية إلى تقديم العمل كمدرب بشكل جيد.