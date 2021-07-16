شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. خالد الغندور يجدد للاتحاد السكندرى 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكيدا لما نشره الخليج 365، نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى تمديد تعاقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم خالد الغندور لمدة ثلاث مواسم قادمة مع القلعة الخضراء، حيث كان عقد اللاعب ينتهى بنهاية الموسم القادم 2021-2022.

ووافق الغندور على تمديد تعاقده مع نادى الاتحاد السكندرى عقب الجلسة التي عُقدت معه بحضور مصيلحى رئيس النادى وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل تمديد التعاقد.

ويحرص مجلس إدارة النادى على تمديد و تجديد التعاقد مع العناصر الأساسية و نجوم الفريق بناء علي رغبة الجهاز الفني بقيادة الكابتن إبراهيم حسن و الكابتن حسام حسن لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى خلال المرحلة المقبلة.

وتحت عنوان "الاتحاد يتفق مع الغندور على التجديد، المنشور في الخليج 365 بتاريخ 21 يونيو الماضي، أكدنا مفاوضات النادي مع لاعب الوسط على التجديد بعدما أصبح أحد الرهانات الناجحة في زعيم الثغر.