شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. خالد الغندور يجدد للاتحاد السكندرى 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تأكيدا لما نشره الخليج 365، نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى تمديد تعاقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم خالد الغندور لمدة ثلاث مواسم قادمة مع القلعة الخضراء، حيث كان عقد اللاعب ينتهى بنهاية الموسم القادم 2021-2022.
ووافق الغندور على تمديد تعاقده مع نادى الاتحاد السكندرى عقب الجلسة التي عُقدت معه بحضور مصيلحى رئيس النادى وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل تمديد التعاقد.
ويحرص مجلس إدارة النادى على تمديد و تجديد التعاقد مع العناصر الأساسية و نجوم الفريق بناء علي رغبة الجهاز الفني بقيادة الكابتن إبراهيم حسن و الكابتن حسام حسن لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى خلال المرحلة المقبلة.
وتحت عنوان "الاتحاد يتفق مع الغندور على التجديد، المنشور في الخليج 365 بتاريخ 21 يونيو الماضي، أكدنا مفاوضات النادي مع لاعب الوسط على التجديد بعدما أصبح أحد الرهانات الناجحة في زعيم الثغر.
وكان الاتحاد قد حسم موقف السيد سالم، الظهير الأيسر، وأعلن التجديد معه في الفترة الأخيرة، ليضع حسام حسن المدير الفني للاتحاد، الغندور على رأس قائمة اهتماماته في الموسم المقبل، وطالب إدارة النادي السكندري برئاسة محمد مصيلحى بحسم هذا الملف قبل نهاية الموسم الجاري.
وصبت الغيابات المؤثرة لنادي الاتحاد في وسط الملعب هذا الموسم، في صالح الغندور الذي يعتبر أهم الركائز التي يعتمد عليها الجهاز الفني للاتحاد السكندري هذا الموسم في وسط الملعب والجناح.