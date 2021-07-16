شكرا لقرائتكم خبر عن مستند.. منتخب اليد يتسلم زي أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت اللجنة الأولمبية المصرية، استلام بعثة منتخب كرة اليد لزي المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وشهدت الساعات الماضية بعض الأنباء التي تفيد أزمة في بعثة منتخب كرة اليد وعدم تسلم الزي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية وهو عكس المستندات الرسمية التي تفيد بتسلم الزي حيث حضر لمقر اللجنة الأولمبية مندوب من اتحاد كرة اليد تسلم الزي بعد تحهيزه من أجل تسليمة للبعثة التي تغادر مساء اليوم لطوكيو.

وحرص مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خلال الأيام الماضية على تذليل كافة العقبات أمام جميع أفراد البعثات من أجل توفير الراحة قبل التوجه لطوكيو والمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو.

وقام مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بتسليم الزي لعدد 23 لاعبة متأهله للأولمبياد ولم تحدث أزمات أو اعتراضات وشهدت عملية تسليم الزي مرونة في تغيير المقاسات للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية في حالة إختلاف المقاسات بين الذي تم تسليمه من الاتحادات والتسليم الفعلي.

وحرص مسئولي اللجنة الأولمبية المصرية على التواصل مع اتحاد كرة اليد بعد الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية لمعرفة مصدر هذه الشائعات رغم التيسيرات والتسهيلات التي قام بها مسئولي اللجنة الأولمبية حيث تم التأكيد على إستلام الزي وأيضا توضيح احتمالية غياب منتخب كرة اليد عن حضور حفل الافتتاح يوم 23 يوليو بسبب ارتباط الفريق بخوض مباراة البرتغال حيث أن التواجد في طابور الافتتاح قد يهدد المنتخب بالارهاق وهو ما يفضله مجلس إدارة اتحاد كرة اليد بعدم تواجد المنتخب في الافتتاح للحفاظ على اللاعبين.