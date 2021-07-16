شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. عمرو السولية يتفوق على ديانج وفتحي في المساهمة الهجومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بروح الأبطال، يتسلح نجوم النادي الأهلي، في مشوار وحلم حصد النجمة العاشرة في دوري أبطال أفريقيا، لتضاف إلى قميص مرصع بالألقاب والنجوم، تعكس تاريخاً مشرفاً لمصر والقلعة الحمراء في المحافل الدولية، حيث يخوض الأهلي مباراة نهائي أفريقيا في التاسعة مساء السبت أمام منافسه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

ولأن من امتلك وسط الملعب امتلك زمام اللقاء، تقع مسؤولية كبيرة على عاتق ثلاثي وسط ملعب الأهلي، عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي.

ثلاثي اعتادت منه جماهير الأحمر على الأداء الرجولي والقتال على المستطيل الأخضر على اللحظات الأخيرة، واستحقوا الإشادة لدورهم الكبير في وصول الفريق الأحمر إلى مستواه الحالي.

عمرو السولية

السن: 31 سنة

القيمة التسويقية: مليون ونصف يورو

شارك في: 30 مباراة

سجل: هدفين

صنع: 5 أهداف

أليو ديانج السن: 23 سنة

القيمة التسويقية: 2 مليون يورو

شارك في: 40 مباراة

سجل: هدفاً

صنع: 4 أهداف

حمدي فتحيالسن: 27 سنة

القيمة التسويقية: مليون يورو

شارك في: 24 مباراة

صنع خلالهم هدفاً واحداً.