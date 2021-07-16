«إفريقيا للكبار وانت الأسطورة».. جمهور الأحمر يدعم لاعبيه قبل النهائي الإفريقي المرتقب.. وهاشتاج #العاشرة_يا_اهلي يتصدر تويتر

الشارقة - اميمة ياسر -

أطلق جمهور النادي الأهلي هاشتاج عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعنوان #العاشرة_يا_اهلي، وذلك دعماً منهم للفريق قبل خوض النهائي الافريقي المرتقب في دوري الأبطال أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وحفز جمهور الأهلي لاعبي الفريق ببعض العبارات من أجل تحقيق اللقب العاشر من البطولة الإفريقية، وذلك بعدما نجح المارد الأحمر في تحقيقها 9 مرات، آخرهم الموسم الماضي بعدما فاز على غريمه التقليدي الزمالك.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة غد السبت على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.