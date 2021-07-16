الزمالك يلجأ لـ الفيفا ضد فرجاني ساسي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي الزمالك اليوم، الجمعة، عن رفع ملف أزمة اللاعب التونسي فرجاني ساسي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال النادي، في بيان نشر عبر موقعه الرسمي اليوم، أن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، أكدت أنها رفعت ملف فرجاني ساسي بالكامل للفيفا.

وأوضح البيان أن قرار رفع ملف ساسي إلى الفيفا يأتي للفصل في موقف اللاعب التونسي الذي لم يستكمل عقده مع النادي حتى انتهائه بنهاية الموسم الحالي في مصر وفقا لبنود تعاقده.

وأضاف أن اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك تستند في شكواها إلى خطاب اتحاد الكرة للنادي الذي يؤكد أن الموسم الحالي سوف ينتهي في ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ وكذلك موقع الفيفا TMS الذي جاء فيه انتهاء الموسم في مصر نفس الموعد السابق.

وأشار البيان إلى أن لجنة إدارة الزمالك "أودعت كامل مستحقات اللاعب المتبقية في حساب اللاعب في المدة القانونية"، بعد خصم قيمة الضرائب وفقاً للقوانين المصرية والجزاءات الموقعة على اللاعب من المجالس السابقة وفقا للائحة النادي مثل كل اللاعبين.

وفي وقت سابق، أخطرت اللجنة المؤقتة بإدارة الزمالك اللاعب بسداد كافة مستحقاته وضرورة الانتظام في التدريبات مع الفريق حتى نهاية عقده بنهاية الموسم، ولكن اللاعب غادر للانضمام لمنتخب بلاده قبل مواعيد الأجندة الدولية ولم يعد، وأرسل عن طريق المحامي الخاص به ما يفيد أن الموسم انتهى بالنسبه له في ٣٠ مايو ٢٠٢١ بالمخالفة لنصوص التعاقد.