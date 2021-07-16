شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إدريس يفوز برئاسة اتحاد السباحة بالتزكية بعد عدم ترشح أي منافس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز المهندس ياسر إدريس برئاسة مجلس ادارة اتحاد السباحة بالتزكية في انتخابات الاتحاد قبل إجراءها يوم الجمعة 20 أغسطس المقبل، حيث لم يتقدم أحد بالترشح نهائياً علي منصب الرئاسة ولا أي منصب داخل ادارة اتحاد السباحة حتي غلق باب الترشيح الذي أغلق في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الجمعة.

ويعتبر خوض انتخابات اتحاد السباحة بقائمة مغلقة وكذلك الفوز بالتزكيه حالة فريدة يشهدها اتحاد السباحة لأول مرة منذ إنشائه عام ١٩١٠ وحتى الآن.

وبذلك تعلن النتيجة رسمياً بفوز قائمة إدريس بالتزكيه يوم 20 أغسطس في الجمعيه العموميه التي تعقد لمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية والتي تتضمن بها بند الإنتخابات

وتضم الجمعية العمومية للاتحاد الأندية التي لها حق التصويت في الإنتخابات، هي الزمالك والصيد والأهلي والجزيرة والزهور والشمس وهليوبوليس والمعادي وسموحه وسبورتنج.