شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية: أزمة ملابس منتخب اليد "فيلم هابط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية ، أن أزمة ملابس منتخب اليد المشارك في الاولمبياد ما هى إلا فيلم هابط، مشيراً إلى أن منتخب اليد استلم بالفعل الملابس الخاصة به قبل السفر إلى طوكيو 2020 المقرر انطلاقها يوم 23 يوليو الجاري .

وقال شريف العريان في تصريحات خاصة ، أن هناك إدارى من اتحاد اليد قام باستلام ملابس منتخب اليد وكان هناك مقاسات تحتاج لتغير وهذا يتم بمنتهي السهولة ،ودون أشارة لأي مشاكل ، و أنه لا يري مبررا للازمة ، مضيفاً أنه لم يتحدد حتي الان مشاركة منتخب اليد في طابور عرض البعثة المصرية في حفل افتتاح الاولمبياد بسبب انشغال المنتخب بمباراة بعد يوم من حفل الافتتاح .

وتطير بعثة المنتخب الوطنى لكرة اليد اليوم الجمعة إلى العاصمة اليابانية طوكيو استعداداً لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية التى تقام باليابان.

ويرأس البعثة أيمن صلاح عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد المؤقت، وتضم الجهاز الفنى بقيادة الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو بجانب مواطنه أنطونيو يورينتى مساعداً وفينيو لوزرت مدرباً لحراس المرمى والدكتور محمد شوقى طبيباً ونور أبوزيد مديراً للمنتخب.

وتضم القائمة 16 لاعباً هم كريم هنداوى ومحمد الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وعمر الوكيل «بكار» ويحيى الدرع وسيف الدرع وعلى زين

وحسن قداح وأحمد هشام ويحيى خالد وأحمد الأحمر ومحمد سند وإبراهيم المصرى ومحمد هاشم ووسام نوار وأحمد عادل.

ويلعب المنتخب الوطنى ضمن المجموعة الثانية بالأولمبياد مع السويد والدنمارك والبرتغال واليابان والبحرين.. ويصعد أول 4 منتخبات إلى ربع النهائى حيث يلعب صاحب المركز الرابع مع متصدر المجموعة الأولى، يلعب صاحب المركز الثالث مع وصيف المجموعة الأولى، ووصيف المجموعة الثانية مع ثالث الأولى، ومتصدر المجموعة الثانية مع رابع