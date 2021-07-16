شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي أبو فريخة رئيساً لاتحاد السلة بالتزكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز مجدي أبو فريخة برئاسة مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، بدورة انتخابية جديدة بالتزكية عقب ترشحه منفردًا على مقعد الرئيس.

ومنذ فتح باب الترشح الذى أغلق اليوم ، لم يتقدم بأوراق الترشح على منصب الرئاسة سوى مجدى أبو فريخة الرئيس الحالي للاتحاد ، وباقى المرشحين تقدموا بأوراق ترشحهم على عضوية المجلس فقط .

و في العضوية تقدم جاسر رياض ، و رحاب الغنام ، و خالد القوصى ، و عمرو مصيلحى ، وايهاب محسن ، و حسين البشبيشى ، ومحمد فتحى بالإضافة إلى محمد عبد المطلب .

ويعقد اتحاد كرة السلة انتخابات الجمعية العمومية المقرر إقامتها يوم 19 أغسطس المقبل .

استقر مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدي أبو فريخة، على الموعد المبدئي لانطلاق بطولة دوري المرتبط رجال لموسم 2021-2021 وبداية الموسم الجديد.

واستقر مجلس الإدارة على منتصف شهر سبتمبر المقبل موعدًا مبدئيًا لانطلاق موسم كرة السلة المصرية ببطولة دوري المرتبط.

وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ انتخابات الاتحاد المصري لكرة السلة والتي تشهد فوز المرشح لرئاسة الاتحاد بالتزكية وبدون أي منافسة.