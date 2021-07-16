شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن "مركب محمد الخامس" ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتضن مركب محمد الخامس، فى مدينة الدار البيضاء المغربية، نهائي دوري أبطال أفريقيا، والذي يجمع النادي الأهلي بنظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في تمام الساعة التاسعة مساء السبت، وهو النهائي الثاني على التوالي الذي يخوضه النادي الأهلي، مدفاعاً عن لقبه من النسخة الماضية والذي حصده على حساب الزمالك.

ـ يقع مركّب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء بالمغرب عاصمة المملكة المغربية

ـ تم بناء استاد محمد الخامس عام 1955م ثم أعيد بناؤه عام 1999م

ـ يتسع لأكثر من 45.891 متفرج

ـ سُمّي ملعب محمد الخامس بـ ملعب "مارسيل سيردان" إحياءً لذكرى أسطورة الملاكم الفرنسي الذي ترعرع في الدار البيضاء

ـ عرف الملعب تحديثا كبيرا منذ سنة 1970 إلى 1981 بسبب تنظيم المغرب لألعاب البحر الأبيض المتوسط سنة 1983

ـ يحتوى الملعب على مقاعد للإعلاميين (3325 مقعدا) ومقاعد لكبار الشخصيات (500 مقعد).

ـ به لوحتان لنشر المعلومات بشكل إلكتروني على شاشة ضخمة

ـ يُعتبر الملعب الرئيسي الذي يخوض فيه المنتخب الوطني المغربي جميع مبارياته، وسُمي الملعب باسم السلطان محمد بن يوسف الذي أصبح لاحقا الملك محمد الخامس، ويعتبر مؤسس الدولة المغربية الحديثة.

ـ يستضيف الملعب بشكل شبه أساسي مباريات نادي الوداد والرجاء.

ـ طاقته الاستيعابية 45 ألف مقعد مرقم منها 25 ألف مقعد مغطى و1500 مقعدا مغطى للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة