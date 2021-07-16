شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يكتفى بالتأهيل فى الجيمانزيوم.. وتألق شيكاباللا وحفنى فى مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتفى محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بأداء تدريبات في صالة الجيمانزيوم بالنادي بعدما حصل على راحة من التدريبات الجماعية للفريق اليوم الجمعة، وكان الفريق قد حصل على راحة 11 يوما في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية.

وقام الجهاز الفني للزمالك بإجراء تقسيمة بين فريقين في منتصف الملعب خلال المران على ملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة، استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها في الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. وركز كارتيرون على بعض الجوانب الخططية والفنية لتطبيقها، حيث شهدت التقسيمة تألق كل من محمود عبد الرازق شيكابالا وأيمن حفني.

وخضع لاعبو الفريق لمسحة طبية قبل انطلاق تدريبات اليوم من أجل الاطمئنان على لاعبي الفريق والجهاز الفني بعد الحصول على راحة طويلة في ظل عدم ارتباط الفريق بأي مباريات رسمية.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه حتى يوم الاثنين المقبل، على ملعب الترسانة قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.