شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يكتفى بالتأهيل فى الجيمانزيوم.. وتألق شيكاباللا وحفنى فى مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اكتفى محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بأداء تدريبات في صالة الجيمانزيوم بالنادي بعدما حصل على راحة من التدريبات الجماعية للفريق اليوم الجمعة، وكان الفريق قد حصل على راحة 11 يوما في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية.
وركز كارتيرون على بعض الجوانب الخططية والفنية لتطبيقها، حيث شهدت التقسيمة تألق كل من محمود عبد الرازق شيكابالا وأيمن حفني.
ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه حتى يوم الاثنين المقبل، على ملعب الترسانة قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.