شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة من موسيماني لشريف وأفشة قبل نهائي إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الثنائي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة بتعليمات خاصة قبل خوض المباراة النهائية لدوري البطال ضد كايزر تشيفز غدا السبت على ملعب مركب محمد الخامس، باعتبار أنهما يشكلان دويتو هجومي خطير في قيادة هجوم النسور الحمر وقادرين على صناعة الفارق لفريقهما بالنهائي الإفريقي.

وطالب موسيماني الثنائي شريف وأفشة بضرورة التعاون فيما بينهما وأن يكون هناك تنسيق من حيث اللعب في ظهر دفاع كايزر تشيفز بحيث يقوم أفشة بلعب الكرة لشريف في ظهر الدفاع على أن يستغلها الأخير في أن يكون في مواجهة مباشرة مع المرمى ويهدد مرمى الف يق الجنوب إفريقي.

كما طالب الثنائي بضرورة التحرك الواعي بدون كرة وعدم الخضوع للرقابة المتوقع أن يفرضها دفاع كايزر تشيفز عليهم من أجل الهروب من الرقابة، على أن يستغل المساحات التي سيخلقها ضغط الأهلي في الوصول لمرمى الفريق الجنوب إفريقي.

وقال الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، إنه ليس قلقا من طريقة لعب كايرز تشيفز الجنوب إفريقى ولا يجب أن يشعر بالقلق، وذلك فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة التى ستجمع الفريقان، مساء غدا، السبت، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب، ولكن شدد على احترامه الكامل لمنافسه فى لقاء الغد.

وتابع موسيمانى فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة، قائلاً:"لدينا فرصة غدا للفوز باللقب العاشر وهو فرصة للاعبين لكتابة التاريخ فى دورى الأبطال وشرف كبير لي أن أكون هناك والأمر لم يكن بالسهل فى الوصول إلى النهائى وأي طرف يصل إلى هذه المرحلة يكون لديه فرصة للفوز باللقب لذا علينا أن نحترم كايرز تشيفز الذى تخطى فرق كبيرة من أجل الوصول إلى النهائى".

وشدد المدير الفنى للأهلى، على أن منافسه يمتلك قوة كبيرة فى الكرات الثابتة والهجمات المرتدة إضافة إلى الركلات الركنية وأشاد بامتلاك الفريق الجنوب إفريقى، لاعبين على مستوى عالى ومنهم كاسترو وبيليات إضافة إلى امتلاك أيضا حارس مميز ووصفه بالفريق الكبير والجيد الذى يجب أن يحترمه أي منافس له.

واختتم المدير الفنى للأهلى تصريحاته إنه اعتاد على التأقلم مع الضغوط خاصة إن مدرب الأهلى من الطبيعي أن يكون عليه ضغط وهو ما أكده موسيمانى وأكد إنه مر بمرحلة وجود ضغوط عليه منذ أن كان مديرا فنيا لصن دوانز ولكنه شدد إن التعامل مع الأمر أي الضغوط بنجاح يصل به فى النهاية إلى تقديم العمل كمدرب بشكل جيد.