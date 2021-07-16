شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقى يعود إلى القاهرة غدًا للانتظام فى تدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعود المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة غدا السبت قادما من بلاده بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها، على أن ينتظم في مران الفريق غدا بصورة طبيعية.
واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها في الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وتستند اللجنة المكلفة فى شكواها الى خطاب اتحاد الكرة للنادى الذى يؤكد ان الموسم الحالى سوف ينتهى فى 26 أغسطس 2021 وكذلك موقع الفيفا الذى جاء فيه انتهاء الموسم فى مصر نفس الموعد السابق.
وأكدت اللجنة إنها اودعت كامل مستحقات اللاعب المتبقية فى حسابه فى المدة القانونية، بعد خصم قيمة الضرائب وفقًا للقوانين المصرية والجزاءات الموقعة على اللاعب من المجالس السابقة وفقًا للائحة النادى مثل كل اللاعبين.