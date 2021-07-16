شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقى يعود إلى القاهرة غدًا للانتظام فى تدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة غدا السبت قادما من بلاده بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها، على أن ينتظم في مران الفريق غدا بصورة طبيعية.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها في الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفريق قد حصل على راحة 11 يوما في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية، ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه حتى يوم الإثنين المقبل، على ملعب الترسانة قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.

فى سياق أخر، أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، إنها رفعت ملف اللاعب التونسى فرجانى ساسى بالكامل للفيفا للفصل فى ومقف اللاعب الذى لم يستكمل عقده مع النادى الأبيض حتى انتهاءه بنهاية الموسم الحالى فى مصر وفقًا لبنود تعاقده.

وتستند اللجنة المكلفة فى شكواها الى خطاب اتحاد الكرة للنادى الذى يؤكد ان الموسم الحالى سوف ينتهى فى 26 أغسطس 2021 وكذلك موقع الفيفا الذى جاء فيه انتهاء الموسم فى مصر نفس الموعد السابق.

وأكدت اللجنة إنها اودعت كامل مستحقات اللاعب المتبقية فى حسابه فى المدة القانونية، بعد خصم قيمة الضرائب وفقًا للقوانين المصرية والجزاءات الموقعة على اللاعب من المجالس السابقة وفقًا للائحة النادى مثل كل اللاعبين.