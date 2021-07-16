شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يواجه المحلة والطلائع وديا نهاية يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الفني للمقاصة على خوض مباراتين وديتين الأولى ضد غزل المحلة يوم 27 يوليو الجاري والثانية يوم 30 من الشهر نفسه ضد طلائع الجيش، ضمن تحضيرات الفريق الفيومي لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة المقاصة أمام المحلة على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي، بينما تقام مباراة طلائع الجيش على ملعب جهاز الرياضية العسكري.

وكشف إسلام عادل مدرب المقاصة ونائب مدير الكرة بالنادي أن فريقه سيحصل على أجازة 5 أيام خلال عيد الأضحى في ظل عدم ارتباط فريقه بخوض مباريات في الدوري في الفترة الحالية نظرا لتوقف المسابقة بسبب مشاركة المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

قال عادل في تصريحات خاصة أن المجموعة الأساسية ستعود لتدريبات المقاصة بدءا من السبت المقبل بعد انتهاء الأجازة التي حصلوا عليها من الجهاز الفني، مؤكدا أن المجموعة الاحتياطية ستتدرب اليوم الخميس وتحصل على راحة الجمعة، على أن تعود للتدريبات بدءا من السبت مع المجموعة الأساسية.

أوضح أن فريق المقاصة يتدرب يومي السبت والأحد بعد عودة اللاعبين الأساسيين قبل الحصول على راحة بدءا من الاثنين المقبل وحتى الجمعة قبل استئناف التدريبات يوم السبت بعد المقبل.

ويستأنف فريق المقاصة تدريباته بعد انتهاء أجازة العيد استعدادا لاستشناف الدوري بعد الأولمبياد، حيث يحدد الجهاز الفني بقيادة محمد عبد الجليل برنامج التحضير للموسم المقبل.