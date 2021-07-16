شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك بعد 11 يوم إجازة.. جلسة مطولة وتركيز على الجانب البدنى وتأهيل جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية بمجمع الصالات بمقر النادي قبل التوجه لنادى الترسانة لخوض المران على ملعب الشواكيش في الخامسة مساء اليوم، استعدادا لمباراة غزل المحلة، وكان الفريق قد حصل على راحة 11 يوما في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم على ملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة، وشرح المدير الفني خطة الإعداد خلال الفترة المقبلة للاعبين، ومنح المدير الفني بعض التعليمات الفنية للاعبين لتطبيقها في المران.

وركز الجهاز الفني على الجوانب البدنية، وتولى البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق قيادة التدريبات البدنية لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بعد استئناف التدريبات.

وأدى عبد الله جمعة تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم بالنادي حيث يعاني جمعة من إصابة عبارة عن جزع في الرباط الداخلي للركبة ويخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.

ويستعد الفريق لمباراة غزل المحلة المقرر لها في الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه حتى يوم الإثنين المقبل، على ملعب الترسانة قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.