شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يشكو فرجانى ساسى رسميًا للفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، إنها رفعت ملف اللاعب التونسى فرجانى ساسى بالكامل للفيفا للفصل فى وقف اللاعب الذى لم يستكمل عقده مع النادى الأبيض حتى انتهاءه بنهاية الموسم الحالى فى مصر وفقًا لبنود تعاقده.

وتستند اللجنة المكلفة فى شكواها الى خطاب اتحاد الكرة للنادى الذى يؤكد ان الموسم الحالى سوف ينتهى فى 26 أغسطس 2021 وكذلك موقع الفيفا الذى جاء فيه انتهاء الموسم فى مصر نفس الموعد السابق.

وأكدت اللجنة إنها اودعت كامل مستحقات اللاعب المتبقية فى حسابه فى المدة القانونية، بعد خصم قيمة الضرائب وفقًا للقوانين المصرية والجزاءات الموقعة على اللاعب من المجالس السابقة وفقًا للائحة النادى مثل كل اللاعبين.