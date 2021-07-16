تقرير.. من أدغال كوماسي لعقدة التاسعة.. أرقام لا تنسى للأهلي في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

يدخل الأهلي حامل لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا النهائي الرابع عشر له في تاريخه أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وهو يحمل العديد من الأرقام القياسية.

بطل أفريقيا أمامه فرصة تاريخية من خلال مباراة كايزر تشيفز في لقاء سيقام مساء غدٍ السبت في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، حيث ستقام هذه الموقعة على ملعب "المركب الرياضي بمحمد الخامس" بالدار البيضاء.

ويسعى الأهلى إلى الحصول على اللقب الأفريقي العاشر في تاريخه، ليواصل تربعه على قمة أكثر الأندية الأفريقية تتويجًا باللقب القاري.

ويستعرض "الخليج 365"، أبرز أرقام حققها الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا وهيّ كالتالي:

- الفريق الأكثر تتويجًا ببطولة دوري الأبطال بواقع تسع مرات، والأكثر وصولاً للنهائي بواقع 14 مرة.

- يخوض الأهلي النهائي الثاني تواليًا له للمرة الرابعة، البداية كانت عامي 1982 و1983حيث لعب فريق "الشياطين الحمر" لأول وأخر مرة أمام فريق واحد نهائيين متتالين

الأهلي فاز ببطولة عام 1982 على حساب فريق أشانتي كوتوكو الغاني، بالفوز بنتيجة (4-1) بمجموع المباراتين، وخسر نهائي 1983 أمام بطل غانا بنتيجة (1-0) بمجموع المباراتين.

ولعب الأهلي عامي 2012 و2013 نهائيين متتاليين أمام الترجي التونسي وأورلاندو بايرتس.

وتوج الأهلي بالبطولتين هذه المرة على حساب الترجي بمجموع المباراتين بنتيجة (3-2)، وبنتيجة (3-1) على بطل جنوب أفريقيا.

وكانت المرة الثالثة عامي 2017 و2018 أمام الوداد والترجي وخسرهما الأهلي لأول مرة في تاريخه، حيث خسر الفريق الاحمر من الوداد بنتيجة (2-1)، بمجموع المبارتين ومن الترجي بنتيجة (4-2) بمجموع المباراتين.

- يحمل الأهلي الرقم القياسي في الوصول للنهائي على التوالي، حيث وصل أربعة نسخ متتالية لنهائي البطولة من 2005 وحتى 2008، وتوّج الأهلي بثلاث بطولات من الأربعة نهائيات على حساب (النجم الرياضي الساحلي - الصفاقسي - القطن الكاميروني) مقابل خسارة نهائي ضد النجم الساحلي.

خسارة بطولة 2007 أمام النجم الساحلي حملت رقمًا سلبيًا، حيث خسر الأهلي مباراة العودة في ستاد القاهرة بنتيجة (3-1) لتصبح خسارته الوحيدة علي ملعبه في نهائيات دوري الأبطال.