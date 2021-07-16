مران الزمالك.. جلسة كارتيرون مع اللاعبين.. انتظام حازم وعلاء.. وإراحة المثلوثي والجزيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

خضع لاعبو بنادي الزمالك لمسحة طبية قبل انطلاق تدريبات اليوم الجمعة على ملعب نادي الترسانة؛ استعدادًا لمباراة غزل المحلة المقبلة المقرر لها الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وأشار الزمالك، عبر بيان رسمي صادر عنه، إلى أن خضوع الفريق للمسحة يأتي للاطئمنان على لاعبي الفريق والجهاز الفني بعد الحصول على راحة طويلة في ظل عدم ارتباط الفريق بأي مباريات رسمية.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات بدنية بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي بمقر النادي قبل التوجه لنادي الترسانة لخوض المران على ملعب الشواكيش في الخامسة مساء اليوم، استعدادًا لمباراة غزل المحلة.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق تدريب اليوم على ملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة؛ حيث شرح خلالها خطة الإعداد خلال الفترة المقبلة للاعبين، ومنح المدير الفني بعض التعليمات الفنية للاعبين لتطبيقها في المران.

وأدى عبد الله جمعة تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم بالنادي قبل تدريبات الفريق اليوم على ملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة.

ويعاني جمعة من إصابة عبارة عن جزع في الرباط الداخلي للركبة ويخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.

وركز الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الجوانب البدنية خلال المران، فيما تولى البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق قيادة التدريبات البدنية لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بعد استئناف التدريبات.

وانتظم حازم إمام الظهير الأيمن للفريق ومحمود علاء مدافع الفريق في التدريبات الجماعية اليوم؛ فتماثل حازم وعلاء للشفاء من الإصابة التي كانا يعانيان منها، حيث كان حازم يعاني من إصابة بإجهاد في عضلة السمانة، في حين كان يعاني علاء من آلام خلف مفصل الركبة.

ومنح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك راحة من التدريبات اليوم الجمعة، للتونسي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري لاعبا الفريق وذلك بعد عودتهما إلى القاهرة عصر اليوم، على أن ينتظم الثنائي في التدريبات غدا السبت.

واكتفى محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بأداء تدريبات في صالة الجيمانزيوم بالنادي بعدما حصل على راحة من التدريبات الجماعية للفريق اليوم الجمعة.

وأجرى الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تقسيمة بين فريقين في منتصف الملعب خلال المران؛ حيث ركزّ على بعض الجوانب الخططية والفنية لتطبيقها، حيث شهدت التقسيمة تألق كل من محمود عبد الرازق شيكابالا وأيمن حفني.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه حتى يوم الإثنين المقبل على ملعب الترسانة قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.