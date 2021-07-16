قائمة نهائيات الأهلي في أفريقيا.. ماذا فعل حامل اللقب في 25 مباراة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

يخوض الأهلي المباراة النهائية رقم ٢٦ في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك عندما يواجه فريق كايزرتشيفز الجنوب أفريقي مساء غدٍ السبت على ملعب "المركب الرياضي بمحمد الخامس" بالدار البيضاء.

ويلعب الأهلي مباراة السبت وهو يبحث عن الكأس العاشرة في تاريخه على مستوى مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ولعب الأهلي ١٢ نهائي بالنظام القديم بمجموع ٢٤ مباراة، حيث كان النهائي من مباراتي الذهاب والعودة، قبل أن يتم تطبيق نظام جديد منذ النسخة الماضية بإقامة المباراة النهائية من مباراة واحدة.

وكان نهائي النسخة الماضية جمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك وانتهت المباراة لصالح الفريق الأحمر بنتيجة (2-1)، ليتوج فريق "الشياطين الحمر" باللقب التاسع في تاريخهم، ليصبح النادي الأفريقي الأول الذي يتوج بالبطولة بشكلها الجديد.

لكن وقبل نهائي النسخة الماضية ماذا فعل الأهلي في نهائيات دوري أبطال أفريقيا بنسختها القديمة؟

لعب الأهلي مع كوتوكو عام ١٩٨٢ وفاز ذهابًا بثلاثية نظيفة بالقاهرة وتعادل في كوماسي ١-١، ليتوج بالبطولة الأولى في تاريخه.

وتكرر نهائي الأهلي وبطل غانا مرة أخرى خلال عام ١٩٨٣، ولكن الأهلي خسر بمجموع المباراتين بنتيجة (1-0)، بعد التعادل في القاهرة سلبيًا والخسارة في كوماسي بنتيجة (1-0).

في عام ١٩٨٧، حقق الأهلي بطولته الثانية على حساب الهلال السوداني، بعد التعادل مع الهلال في السودان سلبيًا والفوز في ستاد القاهرة (2-0).

وانتظر الأهلي ١٤ عامًا للفوز بالبطولة الثالثة التي حققها عام 2001 على حساب صنداونز، بعد التعادل في جنوب أفريقيا بنتيجة (1-1) والفوز في ستاد القاهرة بثلاثة أهداف دون رد.

وقدّم الأهلي بطولته الأفضل عام ٢٠٠٥ وتوج بالرابعة بجدارة واستحقاق على حساب النجم الساحلي، حيث تعادل الأهلي في سوسة سلبيًا قبل أن يفوز بثلاثية نظيفة في ستاد الكلية الحربية بالقاهرة.

وجاءت بطولة الأهلي الخامسة والغالية عام ٢٠٠٦، بتفوق حامل اللقب للمرة الثانية على التوالي بالفوز على حساب الصفاقسي التونسي.

هذه البطولة جاءت برقم جديد للأهلي، حيث فاز الأحمر لأول مرة في تاريخه ببطولتين متتاليتين على مستوى مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعد التعادل في القاهرة بنتيجة (1-1) والفوز على ملعب "حمادي العقربي" "الملعب الأوليمبي برادس سابقًا" بهدف دون رد.

هذه النتيجة تعتبر تاريخية للأهلي باعتباره هو أول فوز للمارد الأحمر في مباراة النهائي خارج أرضه.

في بطولة ٢٠٠٧ فقد الأهلي تحقيق رقمًا تاريخيًا بالفوز بثلاث بطولات متتالية من خلال الخسارة أمام النجم الرياضي الساحلي بنتيجة (3-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

وتعادل الأهلي سلبيًا في سوسه أمام النجم الساحلي، قبل أن يخسر على ستاد القاهرة بنتيجة (3-1)، ليخسر لأول مرة في نهائي على أرضه.

وعوّض الأهلي في ٢٠٠٨، وتوّج ببطولته السادسة على حساب القطن الكاميروني، بعد الفوز في الذهاب على ستاد القاهرة (2-0)، والتعادل في مدينة جاروا الكاميرونية (2-2).

في ٢٠١٢، حقق الأهلي بطولته التاسعة على حساب الترجي التونسي، بالتعادل في ستاد برج العرب (1-1)، والفوز في ستاد رادس (2-1)

وفي نسخة ٢٠١٣، اسقط الأهلي فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، وتعادل معه في جنوب أفريقيا (1-1)، قبل أن يفوز في ستاد المقاولون العرب بنتيجة (2-0).

وخسر الأهلي مرتين على التوالي نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه عامي خلال نسختي 2017 و2018.

نسخة 2017، تعادل الأهلي مع الوداد (1-1) في برج العرب، وخسر على مركب الخامس بنتيجة (1-0).

وفي ٢٠١٨، فاز الأهلي على الترجي بنتيجة (3-1) على ستاد برج العرب، وخسر بثلاثية نظيفة في رادس.

وبعد غياب ٧ سنوات، وبعد أن استعصت الكأس التاسعة توّج الأهلي بالبطولة على حساب غريمه التقليدي الزمالك بالفوز (2-1) بنهائي النسخة الماضية.