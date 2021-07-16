قائمة نهائيات الأهلي في أفريقيا.. ماذا فعل حامل اللقب في 25 مباراة؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:
يخوض الأهلي المباراة النهائية رقم ٢٦ في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك عندما يواجه فريق كايزرتشيفز الجنوب أفريقي مساء غدٍ السبت على ملعب "المركب الرياضي بمحمد الخامس" بالدار البيضاء.
ويلعب الأهلي مباراة السبت وهو يبحث عن الكأس العاشرة في تاريخه على مستوى مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
ولعب الأهلي ١٢ نهائي بالنظام القديم بمجموع ٢٤ مباراة، حيث كان النهائي من مباراتي الذهاب والعودة، قبل أن يتم تطبيق نظام جديد منذ النسخة الماضية بإقامة المباراة النهائية من مباراة واحدة.
وكان نهائي النسخة الماضية جمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك وانتهت المباراة لصالح الفريق الأحمر بنتيجة (2-1)، ليتوج فريق "الشياطين الحمر" باللقب التاسع في تاريخهم، ليصبح النادي الأفريقي الأول الذي يتوج بالبطولة بشكلها الجديد.
لكن وقبل نهائي النسخة الماضية ماذا فعل الأهلي في نهائيات دوري أبطال أفريقيا بنسختها القديمة؟
لعب الأهلي مع كوتوكو عام ١٩٨٢ وفاز ذهابًا بثلاثية نظيفة بالقاهرة وتعادل في كوماسي ١-١، ليتوج بالبطولة الأولى في تاريخه.
وتكرر نهائي الأهلي وبطل غانا مرة أخرى خلال عام ١٩٨٣، ولكن الأهلي خسر بمجموع المباراتين بنتيجة (1-0)، بعد التعادل في القاهرة سلبيًا والخسارة في كوماسي بنتيجة (1-0).
في عام ١٩٨٧، حقق الأهلي بطولته الثانية على حساب الهلال السوداني، بعد التعادل مع الهلال في السودان سلبيًا والفوز في ستاد القاهرة (2-0).
وانتظر الأهلي ١٤ عامًا للفوز بالبطولة الثالثة التي حققها عام 2001 على حساب صنداونز، بعد التعادل في جنوب أفريقيا بنتيجة (1-1) والفوز في ستاد القاهرة بثلاثة أهداف دون رد.
وقدّم الأهلي بطولته الأفضل عام ٢٠٠٥ وتوج بالرابعة بجدارة واستحقاق على حساب النجم الساحلي، حيث تعادل الأهلي في سوسة سلبيًا قبل أن يفوز بثلاثية نظيفة في ستاد الكلية الحربية بالقاهرة.
وجاءت بطولة الأهلي الخامسة والغالية عام ٢٠٠٦، بتفوق حامل اللقب للمرة الثانية على التوالي بالفوز على حساب الصفاقسي التونسي.
هذه البطولة جاءت برقم جديد للأهلي، حيث فاز الأحمر لأول مرة في تاريخه ببطولتين متتاليتين على مستوى مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعد التعادل في القاهرة بنتيجة (1-1) والفوز على ملعب "حمادي العقربي" "الملعب الأوليمبي برادس سابقًا" بهدف دون رد.
هذه النتيجة تعتبر تاريخية للأهلي باعتباره هو أول فوز للمارد الأحمر في مباراة النهائي خارج أرضه.
في بطولة ٢٠٠٧ فقد الأهلي تحقيق رقمًا تاريخيًا بالفوز بثلاث بطولات متتالية من خلال الخسارة أمام النجم الرياضي الساحلي بنتيجة (3-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.
وتعادل الأهلي سلبيًا في سوسه أمام النجم الساحلي، قبل أن يخسر على ستاد القاهرة بنتيجة (3-1)، ليخسر لأول مرة في نهائي على أرضه.
وعوّض الأهلي في ٢٠٠٨، وتوّج ببطولته السادسة على حساب القطن الكاميروني، بعد الفوز في الذهاب على ستاد القاهرة (2-0)، والتعادل في مدينة جاروا الكاميرونية (2-2).
في ٢٠١٢، حقق الأهلي بطولته التاسعة على حساب الترجي التونسي، بالتعادل في ستاد برج العرب (1-1)، والفوز في ستاد رادس (2-1)
وفي نسخة ٢٠١٣، اسقط الأهلي فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، وتعادل معه في جنوب أفريقيا (1-1)، قبل أن يفوز في ستاد المقاولون العرب بنتيجة (2-0).
وخسر الأهلي مرتين على التوالي نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه عامي خلال نسختي 2017 و2018.
نسخة 2017، تعادل الأهلي مع الوداد (1-1) في برج العرب، وخسر على مركب الخامس بنتيجة (1-0).
وفي ٢٠١٨، فاز الأهلي على الترجي بنتيجة (3-1) على ستاد برج العرب، وخسر بثلاثية نظيفة في رادس.
وبعد غياب ٧ سنوات، وبعد أن استعصت الكأس التاسعة توّج الأهلي بالبطولة على حساب غريمه التقليدي الزمالك بالفوز (2-1) بنهائي النسخة الماضية.