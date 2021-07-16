الزمالك يُعلن موعد انتظام بنشرقي في تدريباته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أعلن نادي الزمالك، أن المحترف المغربي في صفوفه، أشرف بنشرقي، سيعود إلى القاهرة يوم غد السبت، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها، على أن ينتظم في مران الفريق يوم غد الأحد بصورة طبيعية.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة استعدادًا لمباراة غزل المحلة المقرر لها الثالث من أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان فريق الزمالك قد حصل على راحة 11 يومًا في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه حتى يوم الإثنين المقبل، على ملعب الترسانة قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.