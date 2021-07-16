رسميًا.. الزمالك يُعلن رفع ملف فرجاني ساسي إلى "فيفا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، إنها رفعت ملف اللاعب التونسي فرجاني ساسي بالكامل للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ للفصل في موقف اللاعب الذي لم يستكمل عقده مع النادي حتى انتهاءه بنهاية الموسم الحالي في مصر وفقًا لبنود تعاقده.

وأشار اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، عبر بيان رسمي صادر عنها اليوم الجمعة، إلى أنها استندت في شكواها إلى خطاب اتحاد الكرة للنادي الذي يؤكد أن الموسم الحالي سينتهي في 26 أغسطس 2021 وكذلك موقع فيفا TMS الذي جاء فيه انتهاء الموسم في مصر نفس الموعد السابق.

وأكدت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، على أنها قد أودعت كامل مستحقات اللاعب المتبقية في حسابه في المد القانونية بعد خصم قيمة الضرائب وفقًا للقوانين المصرية والجزاءات الموقعة على اللاعب من المجالس السابقة وفقًا للائحة النادي مثل كل اللاعبين.

وأتمت اللجنة بيانها بالتنويه إلى أنها أخطرت اللاعب بسداد كافة مستحقاته وضرورة الانتظام في التدريبات مع الفريق حتى نهاية عقده بنهاية الموسم ولكن اللاعب غادر للانضمام لمنتخب بلاده قبل مواعيد الأجندة الدولية ولم يعد وأرسل عن طريق المحامي الخاص به ما يفيد بأن الموسم قد انتهى بالنسبة له في 30 مايو 2021 بالمخالفة لنصوص التعاقد ـ وفقًا بيان الزمالك ـ