صفقات ميلان | وصول جيرو لاتمام انضمامه رغم تجديد عقده مع تشيلسي!

وصل الدولي الفرنسي، أوليفييه جيرو، إلى إيطاليا من أجل إكمال تعاقده مع ميلان، قادماً من صفوف بطل دوري أبطال أوروبا، تشيلسي في الميركاتو الصيفي 2021، مقابل 1 مليون يورو بالإضافة إلى 1 مليون يورو كمكافآت.

واستمرت المفاوضات لأسابيع طويلة بين الطرفين، حيث كان يطمح ميلان إلى التعاقد مع جيرو في صفقة انتقال حر بحكم نهاية عقده مع تشيلسي في يوليو 2021، إلا أن البلوز قرر تجديد عقد المهاجم الفرنسي لعام إضافي بقرار أحادي لتجنب خسارته مجاناً لأحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل المهاجم الذي سيببلغ عامه الـ35 في سبتمبر المقبل، إلى مطار “لينيت” في ميلانو على متن طائرة خاصة، قادماً من مدينة “غرينوبل الفرنسية”.

وسيخضع بطل كأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا، أوليفييه جيرو للاختبارات الطبية اللازمة في ملعب تدريب ميلان “الميلانيللو”، اليوم الجمعة، ثم يوقع عقدًا لمدة عامين، مع إمكانية التجديد لموسم ثالث، براتب سنوي يقدر بنحو 3.5 مليون يورو في الموسم الواحد.

وسجل مهاجم أرسنال الإنجليزي ومونبلييه الفرنسي السابق 39 هدفاً بقميص تشيلسي وفاز بثلاثة ألقاب من بينها دوري أبطال أوروبا 2021، بعد التغلب على مانشستر سيتي بهدفٍ نظيف في مدينة بورتو البرتغالية.