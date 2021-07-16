سجل الابطال | بطولات كايزر تشيفز الجنوب أفريقي

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملف جديد في سجل الابطال عن بطولات نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، صاحب الشعبية الكبيرة في بلاد نيلسون مانديلا بالرغم من كونه حديث النشأة نوعاً ما مقارنة بأندية أخرى تنافسه على الزعامة المحلية مثل صن داونز وأورلاندو بايرتس.

نادي كايزر تشيفز (بالإنجليزية: Kaizer Chiefs F.C) هو فريق كرة قدم جنوب أفريقي من مدينة جوهانسبرغ، تم تأسيسه يوم 7 يناير من العام 1970 ويلعب في دوري جنوب أفريقيا الممتاز لكرة القدم.

يعد نادي كايزر تشيفز أحد أهم وأنجح فرق جنوب أفريقيا بجانب ماميلودي صن داونز و أورلاندو بايرتس على مدار الـ 20 سنة الماضية، ويتمتع بقاعدة جماهيرية هي الأكبر في جنوب أفريقيا بعدد مشجعين يقدر بـ20 مليونًا.

يمتلك النادي ذو اللونين الأصفر والأسود أيضا مشجعين من الدول الأفريقية المجاورة مثل بوتسوانا، زيمبابوي، موزمبيق، ناميبيا، إلخ، وذلك لتوفر تشكيلة الفريق على عناصر من هذه الدول طيلة الأعوام الماضية منذ تطبيق الإحتراف في البلاد عام 1996.

سجل بطولات كايزر تشيفز

استطاع كايزر تشيفز منذ بداية دوري جنوب أفريقيا الممتاز لكرة القدم في عام 1996، الفوز باللقب في 4 مناسبات، كان آخرها موسم 2014/2015، كما فاز ببطولة كأس جنوب أفريقيا 13 مرة، ويعتبر الأكثر فوزا بهذا اللقب في جنوب أفريقيا.

وعلى الصعيد الأفريقي، لم ينجح نادي كايزر تشيفز في تحقيق النجاح المأمول حتى الآن، حيث كانت أبرز إنجازاته الفوز بـلقب بطولة كأس الكؤوس الأفريقية 2001 على حساب إنتر كلوب الأنجولي، قبل أن يقرر الكاف إلغاء البطولة نهائياً في العام الموالي.

أين يلعب كايزر تشيفز مبارياته المحلية والقارية؟

يلعب الفريق الجنوب أفريقي مبارياته الرسمية في ملعب “البنك الوطني الأول” الواقع في مدينة جوهانسبرغ، ويسع الملعب لنحو 94،700 متفرج (ثالث أكبر ملعب في أفريقيا من حيث عدد المقاعد).

أجري لملعب البنك الوطني الأول أو سوكر سيتي سابقاً، أعمال توسعة وصيانة لتجهيزه لمونديال 2010 خلال العام 2007، مما زاد من قدرته الإستعابية.

ولعبت على أرضية الملعب الوطني في جوهانسبرغ معظم الأحداث الكبرى في كرة القدم في جنوب أفريقيا، بما في ذلك إستضافة مباراة الافتتاح من كأس العالم 2010 ما بين منتخب الأولاد الأولاد ومنتخب المكسيك، وكذا المباراة النهائية التي جمعت بين منتخبي إسبانيا و نظيره الهولندي المنتهية بتتويج لاروخا بلقب كأس العالم.

كم عدد ألقاب كايزر تشيفز في الدوري الجنوب افريقي؟

فاز نادي كايزر تشيفز بلقب دوري جنوب أفريقيا (4 مرات) أعوام 2003–04، 2004–05، 2012–13 2014–15.

كم عدد ألقاب كايزر تشيفز في كأس جنوب أفريقيا؟

توج كايزر تشيفز بلقب كأس جنوب أفريقيا 13 مرة، أعوام: 1971، 1972، 1976، 1977، 1979، 1981، 1982، 1984، 1987، 1992، 2000، 2006، 2013.

كأس جنوب أفريقيا للثمانية الكبار

توج كايزر تشيفز بلقب كأس جنوب أفريقيا للثمانية الكبار 13 مرة، أعوام: 1974، 1976، 1977، 1981، 1982، 1985، 1987، 1989، 1991، 1992، 1994، 2001، 2006، 2008، 2014.

كم عدد بطولات كايزر تشيفز القارية؟

لم يحقق كايزر تشيفز نجاحات كبيرة على الصعيد القاري منذ تأسيسه، حيث اكتفى بتتويج وحيد كان ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية عام 2001، ليتأهل لمواجهة الاهلي المصري في مباراة كأس السوبر الأفريقي، والتي خسرها مطلع عام 2002 بنتيجة 1/4 على ستاد القاهرة الدولي، وشهدت تلك المباراة تسجيل حارس مرمى الاهلي عصام الحضري لهدف من قبل منتصف الملعب.

وألغيت بعدها بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لتنضم الأندية الفائزة بالكؤوس المحلية إلى بطولة كأس الاتحاد الأفريقي التي تغير مسماها إلى كأس الكونفدرالية.

وترشح كايزر تشيفز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 على حساب الوداد البيضاوي المغربي، ليلاقي الاهلي، حامل اللقب، على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء يوم 17 يوليو 2021.