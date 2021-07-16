الميركاتو الصيفي 2021 | مارسيلو جاياردو يُواصل إبعاد نجله عن ريفر بليت

رفض مدرب نادي ريفر بليت الارجنتيني مارسيلو جاياردو إعادة نجله ناهويل إلى صفوف فريق المليونيرات للعام الثاني على التوالي، واعارته للمرة الرابعة خلال عامين فقط رغم تألقه مع فريق ديفينسا خوستيكا.

ووقع ناهويل جاياردو على عقد انضمامه لصفوف كولون الارجنتيني لتمثيله خلال عام 2022، على أن يعود لصفوف ريفر بليت للعمل تحت قيادة والده.

لكن أحلام ناهويل ايزيكيل جاياردو بالعمل مع والده قد تنهار، إذا لم يجدد مارسيلو عقده مع ريفر بليت قبل ديسمبر المقبل حيث سينتهي عقده في اليوم الأخير من العام الحالي.

وبدأ اسم مارسيلو جاياردو يتردد في أروقة عدة أندية أوروبية، لعل أبرزها برشلونة والذي أراد إقالة مدربه الهولندي كومان عقب نهاية الموسم الماضي، والاستعانة بالمدرب الارجنتيني الذي بات أحد أهم المدربين الصاعدين في كرة القدم اللاتينية منذ ظهوره في عالم التدريب مع نادي ناسيونال الأوروجوياني عام 2011.

وكان من المستغرب بالنسبة لبعض جماهير ريفر بليت تفضيل مارسيلو جاياردو ارسال ناهويل /23 عامًا/ إلى اعارة جديدة هذا الصيف، وعدم إعادته إلى صفوف الفريق بعدما أثبت قدراته على لعب الأدوار الأولى مع فريق ديفينسا خوستيكا الارجنتيني الذي أعير له 3 مرات على مدار عامي 2020 و2021.

وشارك ناهويل جاياردو في 32 مباراة مع ديفينسا خوستيكا، من بينهم 10 مباريات دفعة واحدة في نسختي 2020 و2021 من بطولة كوبا ليبرتادوريس.

مع ذلك فضل مارسيلو جاياردو ارساله إلى كولون لاكتساب المزيد من الخبرات حتى صيف 2022، لثقته التامة في أن نجله بحاجة للتطور أكثر على الصعيد الدفاعي والهجومي، وكي لا يشاهده من جديد على دكة بدلاء ريفر بليت كما حدث في الفترة من 2017 إلى 2020، حين لعب 7 مباريات محلية فقط.