الميركاتو الصيفي 2021 | يوفنتوس يُفرط في مستقبل الدنمارك لناد هولندي

فرط يوفنتوس الإيطالي في المهاجم الدنماركي الموهوب، نيكولاي بادن فريدريكسن، بشكلٍ رسمي لصالح فيتيسه أرنهيم الهولندي في الميركاتو الصيفي 2021.

ويعد ظهور بادن فريدريكسن مع منتخب الدنمارك ببطولة كأس أمم أوروبا -اليورو- تحت 21 سنة في مارس الماضي، هو الأخير للمهاجم المميز، وشهدت البطولة إقصاء الدول الاسكندنافية من ربع النهائي على يد منتخب ألمانيا الذي فاز بالبطولة على حساب البرتغال.

وحصل فيتيسه على توقيع مستقبل هجوم الدنمارك لمدة 3 مواسم، مع خيار التمديد لموسم إضافي قادمًا من صفوف يوفنتوس، بعد منافسة شرسة مع العديد من الأندية، دون الإفصاح عن قيمة الصفقة.

ونشأ فريدريكسن في نادي نورشيلاند الدنماركي، قبل أن ينتقل إلى صفوف يوفنتوس في الميركاتو الصيفي 2018، ولعب المهاجم الشاب في الفئات السنية للبيانكونيري (تحت 19، و23)، لمدة موسمين.

وانتقل فريدريكسن إلى الدوري الهولندي الدرجة الثانية ليمثل نادي فورتونا سيتارد بضعة أشهر على سبيل الإعارة في الميركاتو الشتوي 2020، ولعب مباراتين فقط، بعد إنهاء المسابقة لظروف انتشار فيروس كورونا.

وعاد المهاجم الدنماركي إلى يوفنتوس تحت 23 سنة في شهر يونيو 2020، ثم انتقل في شهر أغسطس إلى المحطة الأبرز في مسيرته، نادي سفاروفسكي تيرول النمساوي.

ولمع بريق صاحب الـ21 عامًا مع فريق سفاروفسكي تيرول، حيث سجل 18 هدفًا في الدوري النمساوي الممتاز، احتل بهما المرتبة الثانية في جدول ترتيب الهدافين بعد الزامبي، باتسون داكا (28 هدف)، المنتقل من صفوف ريد بول سالزبورج إلى ليستر سيتي الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وبشكلٍ خاص، تعد مواجهة نيكولاي فريدريكسن لفريق ريد بول سالزبورج الموسم الماضي هي الأفضل له، حيث قاد فريقه سفاروفسكي تيرول إلى تحقيق الفوز على عملاق النمسا بتسجيله هدفين في المباراة التي انتهت بنتيجة (3-2).

ويعتبر بادن فريدريكسن هو خامس صفقات فيتيسه أرنهيم، الذي دخل سوق الانتقالات بشكل غير مسبوق من أجل تدعيم صفوفه، استعدادًا لخوض مرحلة المجموعات من دوري المؤتمر الأوروبي “كونفرنس ليج”.