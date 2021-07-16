الميركاتو الصيفي 2021 | لاعب مانشستر يونايتد السابق إلى سندرلاند بعقد مميز

أعلنت إدارة سندرلاند تعاقدها بشكل رسمي مع لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق ونجم منتخب آيرلندا الشمالية، كوري إيفانز، الشقيق الأصغر للمدافع الشهير جوني إيفانز.

وانضم شقيق جوني إيفانز لصفوف فريق القطط السوداء في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده الطويل مع بلاكبيرن روفرز بنهاية موسم 2021/2020، ليكون أحد أبرز صفقات سندرلاند في الميركاتو الصيفي 2021.

ويود كوري إيفانز صناعة التاريخ في سندرلاند خلال الموسمين القادمين بمساعدته على العودة إلى دوري الدرجة الأولى التشامبيونشيب ومن ثم الدوري الانجليزي الممتاز، حيث يتواجد سندرلاند حاليًا في بطولة الليج وان، دوري الدرجة الثانية (الثالثة بعد الدوري الانجليزي الممتاز)، بعدما فشل في المباراة التأهيلية بنهاية الموسم الماضي.

ووقع ابن أكاديمية مانشستر يونايتد على عقد مميز مدته 3 سنوات قادمة مع سندرلاند، ليعوضه هذا العقد الطويل عن استغناء بلاكبيرن روفرز الذي أخلص له على مدار 8 سنوات متتالية.

ومَثل كوري إيفانز فريق بلاكبيرن في الفترة من 2013 إلى 2021 بعدما لعب موسمين ونصف مع هال سيتي الذي انتشله من دكة مانشستر يونايتد في صيف 2011.

وشارك اللاعب المولود في مدينة بلفاست بآيرلندا الشمالية في 206 مباراة بمنافسات الدوري الانجليزي الدرجة الأولى -تشامبيونشيب- رفقة بلاكبيرن، وكانت آخر مشاركاته ضد بيرمنجهام سيتي يوم 8 مايو الماضي.

وبدأ صاحب الـ 30 عامًا والـ 66 مباراة دولية مع آيرلندا الشمالية، مسيرته الكروية بين صفوف مانشستر يونايتد بعد تصعيده بأمر من المدير الفني التاريخي للشياطين الحمر، السير أليكس فيرجسون، إلا أنه فشل في تكرار إنجاز شقيقه الأكبر جوني إيفانز بلعب الأدوار الأولى مع اليونايتد في مباريات الدوري الانجليزي الممتاز، في الفترة من 2008 إلى 2011 ليغادر إلى هال سيتي على سبيل الإعارة ثم بانتقال دائم في 2011.