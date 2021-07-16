مشاهدة مباراة الوحدات وسحاب في بث مباشر الدوري الاردني اليوم

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة الوحدات وسحاب في الدوري الاردني، ضمن مباريات اليوم الجمعة 16-7-2021.

يستقبل استاد الملك عبدالله الثاني بمدينة القويسمة لقاء الوحدات وسحاب ضمن الجولة العاشرة في الدوري الاردني، وبدون حضور الجماهير بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وينقل بث المباشر مباراة الوحدات وسحاب على قناة الاردن الرياضية بصوت المعلق الرياضي “عماد قطيش”، وتنطلق صافرة البداية، في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية والاردن.

عاد نادي الوحدات إلى سكة الانتصارات من جديد في الدوري الاردني بالفوز على الجزيرة، يوم الأحد الماضي، بهدفٍ دون رد، سجله “أحمد ثائر داوود هيكل”، في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ويتواجد الوحدات في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الاردني، وفي رصيده 17 نقطة من 8 مباريات، ويفصله 3 نقاط عن صاحب المركز الثالث، السلط، والثاني الرمثا، والمتصدر الفيصلي.

وحقق الوحدات الانتصار في 5 مناسبات بمسابقة الدوري الاردني حتى الآن، وتعادل في مباراتين، وخسر مرة واحدة، وسجل لاعبوه 15 هدفًا، واهتزت شباكه 4 مرات.

على الجهة المقابلة، لم يعرف نادي سحاب طعم الانتصار حتى الآن في المسابقة المحلية، حيث خاض 9 مباريات، تعادل في 4، وتلقى 5 هزائم، وسجل لاعبوه 8 أهداف، واهتزت شباكه 16 مرة.