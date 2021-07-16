مشاهدة مباراة بيراميدز والمقاولون العرب في بث مباشر اليوم الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة بيراميدز والمقاولون العرب في الجولة الـ24 بمسابقة الدوري المصري الممتاز، ضمن مباريات اليوم الجمعة 16-7-2021.

تُقام مباراة بيراميدز والمقاولون العرب على ستاد المقاولون العرب، بدون حضور الجماهير، وتنطلق صافرة البداية، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

ويدير المباراة الحكم المصري “احمد العدوي”، ويعاونه كل من، محمد السيد، محمد مجدي سليمان، بالإضافة إلى الحكم الرابع عارف عشري، بينما يتواجد في غرفة حكم الفيديو -الفار-، الثنائي محمود دسوقي ومحمود وفا.

وينقل بث مباشر مباراة بيراميدز والمقاولون العرب في مسابقة الدوري المصري الممتاز، على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “حاتم بطيشة”.

يدخل المقاولون العرب مباراة الليلة بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من طلائع الجيش بنتيجة (1-0)، في مباراته الأخيرة بالمسابقة المحلية، بينما تعادل بيراميدز مع الإنتاج الحربى بنتيجة (2-2) في مباراة مؤجلة من الجولة الـ22.

ويقبع نادي المقاولون العرب في المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 29 نقطة، جمعها من 27 مباراة فاز في 7 مناسبات، وتعادل في 8، وخسر 12 مباراة، وأحرز 27 هدفًا، واستقبلت شباكه 35 هدفًا، ويمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، يتواجد بيراميدز في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري، وفي رصيده 37 نقطة، جمعها من 25 مباراة، انتصر في 8 مباريات، وتعادل في 13، وتلقى 4 هزائم، وسجل 36 هدفًا، واهتزت شباكه 31 مرة، ويمتلك 3 مباريات مؤجلة.