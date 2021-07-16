شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية..8 فراعنة حصدوا بطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت بطولة العالم للاسكواش هيمنة مصرية فى السنوات الأخيرة على اللقب الأبرز فى بطولات الاسكواش، وتقدر بطولات مصر فى بطولة العالم للاسكواش بـ 16 لقب للرجال والسيدات.

عمرو شبانة 4 مرات

كان عمرو شبانة أول بطل مصرى يحصد لقب بطولة العالم فى الاسكواش عندما نجح فى انتزاع اللقب الأهم فى عام 2003، فى مدينة لاهور الباكستانية عندما فاز على النجم ألفرنسى تييرى لينكو بنتيجة 3-1، 15–14, 9–15, 15–11, 15–7، ليكرر شبانة الآنجاز مجدداً فى عام 2005، ثم 2007، 2009.

رامى عاشور 3 مرات

رامى عاشور والذى يعد أحد أساطير الاسكواش المصرى بطريقة لعبه المميزة داخل اقفص الزجاجى والتى تتميز بألفنيات العالية والمهارة، حصد لقب بطولة العالم فى ثلاث نسخ جاءت فى أعوام 2008، بمدينة مانشستر الإنجليزية عندما فاز فى مباراة نهائية مصرية خالصة على النجم كريم درويش بنتيجة 3-1: 5–11, 11–8, 11–4, 11–5، ليكرر الآنجاز فى 2012، 2014.

كريم عبد الجواد ومحمد الشوربجي

كريم عبد الجواد لاعب النادى الأهلى تسلم الراية من رامى عاشور ليتوج ببطولة العالم فى عام 2016، قبل أن يتوج بها محمد الشوربجى فى العام الماضي .

نور الشربينى 4 مرات:

كانت نور الشربينى لاعبة سبورتينج والمضنفة الثانية عالمياً، أول بطلة مصرية تحصد لقب بطولة العالم، وتمكنت البطلة المصرية من حصد اللقب لعامين متتالين بالإضافة إلى النسخة الأخيرة، جاءت فى نسختى 2015 فى كولالامبور، فيما كان اللقب الثانى بعام 2016، وفى موسم 2019 فى أمريكا بعد تغلبها بعد تغلبها على نور الطيب فى المباراة النهائية، بالإضافة إلى النسخة الأخيرة التى أقيمت فى مصر، والتى توجت بها بعد ألفوز على رنيم الوليلي.

رنيم الوليلي

حصدت رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الولى عالمياً لقب بطولة العالم مرة وأحدة جاءت خلال نسخة 2017 والتى استضافتها مدينة مانشستر الآنجليزية .

على فرج وطارق مؤمن

فى النسخة قبل الأخيرة التى أقيمت بأمريكا توج على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالميا ببطولة العالم بعد تغلبه على مواطنه طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالميا فى المباراة النهائية، ليحصد فرج اللقب الأول فى تاريخه ببطولة العالم، ليعود طارق مؤمن فى النسخة التالية ويحصد اللقب خلال البطولة التى أقيمت فى قطر.