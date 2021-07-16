موسيماني: لدينا فرصة لكتابة التاريخ.. ومحمد الشناوي: الأهلى دائمًا يلعب على رقم 1.. ونرغب فى العودة لمونديال الأندية

الشارقة - اميمة ياسر -

قال الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، إنه ليس قلقا من طريقة لعب كايرز تشيفز الجنوب إفريقى ولا يجب أن يشعر بالقلق، وذلك فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة التى ستجمع الفريقان، مساء غدا، السبت، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب، ولكن شدد على احترامه الكامل لمنافسه فى لقاء الغد.

وتابع موسيمانى فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة، قائلاً:"لدينا فرصة غدا للفوز باللقب العاشر وهو فرصة للاعبين لكتابة التاريخ فى دورى الأبطال وشرف كبير لي أن أكون هناك والأمر لم يكن بالسهل فى الوصول إلى النهائى وأي طرف يصل إلى هذه المرحلة يكون لديه فرصة للفوز باللقب لذا علينا أن نحترم كايرز تشيفز الذى تخطى فرق كبيرة من أجل الوصول إلى النهائى".

وشدد المدير الفنى للأهلى، على أن منافسه يمتلك قوة كبيرة فى الكرات الثابتة والهجمات المرتدة إضافة إلى الركلات الركنية وأشاد بامتلاك الفريق الجنوب إفريقى، لاعبين على مستوى عالى ومنهم كاسترو وبيليات إضافة إلى امتلاك أيضا حارس مميز ووصفه بالفريق الكبير والجيد الذى يجب أن يحترمه أي منافس له.

واختتم المدير الفنى للأهلى تصريحاته إنه اعتاد على التأقلم مع الضغوط خاصة إن مدرب الأهلى من الطبيعي أن يكون عليه ضغط وهو ما أكده موسيمانى وأكد إنه مر بمرحلة وجود ضغوط عليه منذ أن كان مديرا فنيا لصن دوانز ولكنه شدد إن التعامل مع الأمر أي الضغوط بنجاح يصل به فى النهاية إلى تقديم العمل كمدرب بشكل جيد.

كد محمد الشناوى، قائد النادى الأهلى، إن لاعبى الفريق يدخلون أي بطولة ينافسون بها بدوافع إن الأهلى دائما يجب أن يكون رقم واحد، قائلاً:"اللاعيبة بتستلم الراية من الأجيال اللي قبلها إن النادى لازم يكون رقم واحد في أي بطولة يدخلها لإن ده نظام النادى، ولما دخلنا النسخة الحالية من دورى أبطال إفريقيا قولنا عاوزين نكسب تاني ونروح كأس العالم للأندية، واللاعبين كلهم بيحبوا بعض وإخوات وكذلك بيحترموا بعض ومعايا لاعبين كبار بيساعدوني في الفريق مثل وليد سليمان وعمرو السولية وأيمن أشرف وسعد سمير وعندنا طموح نوصل لكأس العالم للأندية مجددا وبنفكر فى كل مرحلة بمرحلتها وبنتكلم مع بعض كتير وجمهور الأهلى دائما فى ظهرنا وبتمنى أن يحالفنا التوفيق".

وتابع محمد الشناوي خلال المؤتمر الصحفى لمواجهة كايرز تشيفز إن نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقى سيكون مباراة قوية لقوة الخصم الذى يحترمه الأهلى، مشددًا إن إقامة النهائى بالمغرب يمنح الأهلى أفضلية ليست كبيرة حيث يستعد الفريق الأحمر لمواجهة الفريق الجنوب الإفريقى فى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب وأكد الشناوى إن إقامة النهائى فى بلد عربى يمنح الأهلى بعض الأفضلية ولكنه قال:"كان سيكون أفضل لو في مصر وبحضور جماهيرنا، وربما يكون هناك بعض الأفضلية للفريق الجنوب أفريقي خاصة إنهم لعبوا هنا مع الوداد من وقت قريب على نفس ملعب النهائى".

وشدد الشناوى إن وصول كايزر تشيفز إلى النهائى يؤكد إنه فريق قوى ومنظم ولكن قال:"اللقب هو الهدف الأول لنا ونرغب من أول يوم فى النسخة فى إحرازه والعودة لخوض مونديال الأندية مجدداً".