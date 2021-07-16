شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يبيت فى طوكيو الليلة ويتوجه إلى مدينة سابورو غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قررت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو ، مبيت بعثة منتخب مصر لكرة القدم في طوكيو على أن يتوجه الفريق فى السادسة صباح غدا السبت إلى مدينة سابورو اليابانية حيث تقام فعاليات المجموعة الثالثة في كرة القدم.

ووصلت بعثة منتخب مصر الأولمبى إلى طوكيو فى الخامسة صباح اليوم الجمعة بعد رحلة طيران استغرقت حوالى 12 ساعة.

ويستضيف ستاد سابورو دومى، المباراة الأولى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، أمام إسبانيا يوم الخميس المقبل فى افتتاح مشوار الفراعنة فى أولمبياد طوكيو.