شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يبيت فى طوكيو الليلة ويتوجه إلى مدينة سابورو غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
قررت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو ، مبيت بعثة منتخب مصر لكرة القدم في طوكيو على أن يتوجه الفريق فى السادسة صباح غدا السبت إلى مدينة سابورو اليابانية حيث تقام فعاليات المجموعة الثالثة في كرة القدم.
ووصلت بعثة منتخب مصر الأولمبى إلى طوكيو فى الخامسة صباح اليوم الجمعة بعد رحلة طيران استغرقت حوالى 12 ساعة.
ويستضيف ستاد سابورو دومى، المباراة الأولى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، أمام إسبانيا يوم الخميس المقبل فى افتتاح مشوار الفراعنة فى أولمبياد طوكيو.
ووصل صباح اليوم منتخب مصر الأوليمبى، إلى طوكيو بعد رحلة استغرقت 10 ساعات، على متن طائرة خاصة، استعدادا للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021 التى تنطلق يوم 22 يوليو بمباراة إسبانيا ثم الأرجنتين يوم 25 ثم أستراليا يوم 28.
واصطحب الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، 18 لاعبا إلى طوكيو، على أن ينضم للبعثة المصرية هناك 4 لاعبين من النادى الأهلي عقب خوض نهائى دورى أبطال إفريقيا غدا أمام كايزر تشيفز الجنور أفريقى فى المغرب.
وتلقى النادى الأهلى تأكيدات من المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب تفيد بوجود طائرة خاصة سوف تنقل رباعى المارد الأحمر محمد الشناوى وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر لليابان، عقب نهاية مباراة الأهلي مع كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى نهائى دورى الأبطال الأفريقي، والمقرر لها غدا السبت بالمغرب للحاق ببعثة الفراعنة الصغار فى طوكيو للمشاركة فى الأولمبياد.