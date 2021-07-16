شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام..محمد شريف الأكثر فاعلية في خطة موسيماني مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مسؤولية كبيرة تقع على خط هجوم النادي الأهلي في تأمين اللقب القاري للعام الثاني على التوالي، وذلك عندما يلتقي الأهلي بنظيره كايزر تشيفز في تمام التاسعة مساء غداً السبت، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويتصدر محمد شريف مهاجم الأهلي قائمة اللاعبين الأكثر فاعلية مع الفريق الأحمر.

محمد شريف يعتبر من أهم الأسلحة الهجومية التي يعتمد عليها الفريق الأحمر وشارك شريف مع الأهلي في 39 مباراة سجل خلالهم 20 هدفاً وصنع 4 أهداف أخرى، ليكون قد وضع بصمته على 24 هدفاً.

يعتبر محمد مجدي قفشة، العنصر الأهم والقطعة الذهبية في تشكيل بيتسو موسيماني، لدوره الكبير في الربط بين الخطوط وتغيير الملعب لتخفيف الضغط، وشارك قفشة مع الأهلي في 37 مباراة خلال الموسم الجاري، سجل خلالهم 5 أهداف وصنع 10 أهداف أخرى لزملائه، ليضع بصمته على 15 هدفاً.

عاد حسين الشحات، للتألق من جديد مع الأهلي وفي فترة حساسة للغاية يحتاج الأحمر خلالها لخدماته، وشارك الشحات مع الأهلي في 32 مباراة، سجل خلالهم 8 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى، ليضع بصمته على 15 هدفاً.

طاهر محمد طاهر، لاعب بشخصية الفريق الأحمر، وبمرور الوقت زاد نضجه واندماجه مع زملائه بالفريق، وشارك طاهر في 34 مباراة سجل خلالهم 5 مباريات وصنع مثلهم، ليضع بصمته على 10 أهداف.

أما علي معلول، فعلى الرغم من أنه يحسب على خط الدفاع، إلا أن دوره الهجومي في العرضيات المميزة والمراوغات والتمريرات الحاسمة، لا يمكن إغفاله، وشارك معلول مع الأهلي في 19 مباراة خلال الموسم الجاري سجل 4 أهداف وصنع 9 أهداف أخرى، ليضع بصمته على 13 هدفاً.

وشارك كهربا مع الأهلي في 25 مباراة سجل خلالهم 7 أهداف وصنع هدفاً ليضع بصمته على 8 أهداف في الموسم الجاري.

وبات صلاح محسن، من أصحاب الضربات القاضية، على الرغم من ندرة مشاركاته مع الأهلي وجلوسه على دكة البدلاء، إلا أنه أثبت أنه جديراً بالفرصة، بعد هدفه في الزمالك خلال مباراة الدوري، وهدفه الحاسم في كأس السوبر الأفريقي، وهدف فك الدفاعات الحديدية أمام المقاولون لينتزع الأهلي ثلاث نقاط ثمينة، وشارك صلاح محسن في 25 مباراة سجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدفاً، ليضع بصمته على 6 أهداف.