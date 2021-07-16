شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا لبعثة منتخب مصر الأولمبى فى طوكيو بعد 4 ساعات إجراءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خضعت بعثة منتخب مصر الأولمبى لإجراءات احترازية لدى وصولها إلى طوكيو اليوم، استمرت حوالى 4 ساعات تخللها إجراء مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا ثبت من خلالها سلامة جميع افراد البعثة سواء اللاعبين الـ18 أو الجهاز الفنى والادارى والطبى.

ويستضيف ستاد سابورو دومى، المباراة الأولى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، أمام إسبانيا يوم الخميس المقبل فى افتتاح مشوار الفراعنة فى أولمبياد طوكيو.

ووصل صباح اليوم منتخب مصر الأوليمبى، إلى طوكيو بعد رحلة استغرقت 10 ساعات، على متن طائرة خاصة، استعدادا للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021 التى تنطلق يوم 22 يوليو بمباراة إسبانيا ثم الأرجنتين يوم 25 ثم أستراليا يوم 28.

واصطحب الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، 18 لاعبا إلى طوكيو، على أن ينضم للبعثة المصرية هناك 4 لاعبين من النادى الأهلي عقب خوض نهائى دورى أبطال إفريقيا غدا أمام كايزر تشيفز الجنور أفريقى فى المغرب.

وتلقى النادى الأهلى تأكيدات من المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب تفيد بوجود طائرة خاصة سوف تنقل رباعى المارد الأحمر محمد الشناوى وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر لليابان، عقب نهاية مباراة الأهلي مع كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى نهائى دورى الأبطال الأفريقي، والمقرر لها غدا السبت بالمغرب للحاق ببعثة الفراعنة الصغار فى طوكيو للمشاركة فى الأولمبياد.