7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 16 يوليو 2021، العديد من الأحداث الرياضية الهامة، وأبرزها، خطأ طبي وراء إصابة الحارس أحمد الشناوي بالرباط الصليبي، و خلال أيام.. الزمالك يحرك شكوى رسمية ضد فرجانى ساسى.

خلال أيام.. الزمالك يحرك شكوى رسمية ضد فرجانى ساسى

قرر مسئولو الزمالك، تحريك شكوى رسمية ضد الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق، خلال الأيام المقبلة، وذلك بعدما أعلن اللاعب رحيله بشكل رسمى عن قلعة ميت عقبة، من خلال التغريدة التى نشرها عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ومن المنتظر، أن يعلن اللاعب أيضًا خلال الأيام الحالية عن وجهته المقبلة، بعدما أكدت تقارير صحفية قطرية وصوله إلى الدوحة للانضمام إلى فريق الدحيل، خلال موسم الانتقالات الصيفية.

خطأ طبي وراء إصابة الحارس أحمد الشناوي بالرباط الصليبي

كشف مصدر مطلع تفاصيل مثيرة في إصابة أحمد الشناوي حارس بيراميدز بقطع في الرباط الصليبي، الأمر الذي يستلزم سفر الحارس الدولي لألمانيا خلال الأيام القادمة لإجراء الجراحة والبدء في التأهيل، وهي الأمور التي من المقرر أن تبعد الشناوي عن الملاعب وتدعيم فريقه لقرابة الـ8 أشهر، وتابع المصدر أن الشناوي سيعرض نفسه على الطبيب الألماني الذي أجرى له نفس الجراحة في نفس الركبة اليسرى عندما كان لاعباً في الزمالك وتعرض لقطع في الرباط الصليبي فيها.

الزمالك يعود للتدريبات اليوم استعدادا لمواجهة غزل المحلة

يعود اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الي التدريبات عقب الراحة الطويلة التي حصل عليها اللاعبون والتي استمرت 11 يوما، وذلك في اطار استعدادات الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها 3 أغسطس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى.

ستاد سابورو دومى يستضيف المباراة الأولى للمنتخب الأولمبى أمام إسبانيا

يستضيف ستاد سابورو دومى، المباراة الأولى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، أمام إسبانيا يوم الخميس المقبل فى افتتاح مشوار الفراعنة فى أولمبياد طوكيو.

مسحة جديدة لرباعى الأهلى المشارك فى أوليمبياد طوكيو اليوم بعد سلبية الأولى

يخضع رباعى فريق الأهلى محمد الشناوى وصلاح محسن وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر، لمسحة جديدة اليوم الجمعة بمقر الإقامة بالمغرب بعد ثبوت سلبية المسحة الأولى التى خضع لها الرباعى بالتنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي، حيث تقرر إجراء رباعي الأهلي مسحتين قبل سفرهم إلى اليابان للانضمام للمنتخب الأوليمبي والمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.

غرف مزدوجة للمنتخب الأولمبى فى طوكيو.. حجازى يرافق رمضان صبحى

قرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب تسكين لاعبى المنتخب فى غرف مزدوجة بناء على قرار اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، والذى تم إخطار الجهاز الفنى به قبل السفر.

اتحاد الكرة يستقر على انطلاق الدورى الجديد فى النصف الثانى من سبتمبر

استقر مسؤولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة علي انطلاق الدوري الجديد 2021 - 2022 في النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل بسبب ضيق الوقت وكثرة الارتباطات الخاصة بالمنتخب الأول في الموسم الجديد للدوري، والذي يبدأ بمباراتين في سبتمبر في اطار التصفيات الافريقية المؤهلة لكاس العالم 2022 التي تستضيفها قطر ثم مباراتين في أكتوبر ومثلهم في نوفمبر علي أن يخوض المنتخب بطولة كأس العرب في نهاية نوفمبر وديسمبر ثم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 التي تقام فى الكاميرون يناير المقبل .