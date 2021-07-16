شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تؤدى صلاة الجمعة داخل فندق الإقامة فى كازابلانكا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، صلاة الجمعة، بالفندق التى تقيم فيه بمدينة كازابلانكا المغربية، وأمهم الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، قبل خوض تدريبات اليوم استعدادا لمباراة كايزر تشيفز، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا والتى تقام غدا السبت.



أيمن أشرف

ونشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورا من أداء صلاة الجمعة، صحبتها بتعليق: "بعثة الأهلى تؤدى شعائر صلاة الجمعة بفندق الإقامة فى كازابلانكا".



سيد عبد الحفيظ

من ناحية أخرى، أكد محمد الشناوى، قائد النادى الأهلى، إن لاعبى الفريق يدخلون أي بطولة ينافسون بها بدوافع إن الأهلى دائما يجب أن يكون رقم واحد، قائلاً: "اللاعيبة بتستلم الراية من الأجيال اللي قبلها إن النادى لازم يكون رقم واحد في أي بطولة يدخلها لإن ده نظام النادى، ولما دخلنا النسخة الحالية من دورى أبطال إفريقيا قولنا عاوزين نكسب تاني ونروح كأس العالم للأندية، واللاعبين كلهم بيحبوا بعض وإخوات وكذلك بيحترموا بعض ومعايا لاعبين كبار بيساعدوني في الفريق مثل وليد سليمان وعمرو السولية وأيمن أشرف وسعد سمير وعندنا طموح نوصل لكأس العالم للأندية مجددا وبنفكر فى كل مرحلة بمرحلتها وبنتكلم مع بعض كتير وجمهور الأهلى دائما فى ظهرنا وبتمنى أن يحالفنا التوفيق".



معلول وسعد سمير

وتابع محمد الشناوي خلال المؤتمر الصحفى لمواجهة كايرز تشيفز، إن نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقى سيكون مباراة قوية لقوة الخصم الذى يحترمه الأهلى، مشددًا إن إقامة النهائى بالمغرب يمنح الأهلى أفضلية ليست كبيرة حيث يستعد الفريق الأحمر لمواجهة الفريق الجنوب الإفريقى فى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب وأكد الشناوى إن إقامة النهائى فى بلد عربى يمنح الأهلى بعض الأفضلية ولكنه قال:"كان سيكون أفضل لو في مصر وبحضور جماهيرنا، وربما يكون هناك بعض الأفضلية للفريق الجنوب أفريقي خاصة إنهم لعبوا هنا مع الوداد من وقت قريب على نفس ملعب النهائى".