شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد المنتخب الأولمبى لمواجهة اسبانيا 22 يوليو ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، لخوض منافسات أولمبياد طوكيو 2020 التى تنطلق يوم الخميس المقبل، ويسعى الفراعنة لتحقيق انجاز جديد يضاف لسجلات الكرة المصرية.

س: ما هى مواعيد مباريات منتخب مصر فى أولمبياد طوكيو؟

ج: يفتتح منتخب مصر الأولمبى مشواره فى الأولمبياد يوم 22 يوليو الجارى بمواجهة اسبانيا ثم الأرجنتين يوم 25 ويختتم الدور الأول بمواجهة استراليا يوم 28 .

س: متى وصلت بعثة المنتخب الاولمبى إلى طوكيو؟

ج: وصلت البعثة إلى مدينة سابورو اليابانية فى الخامسة صباح اليوم بتوقيت القاهرة، بعد رحلة طيران استغرقت 10 ساعات تقريبا.

س: كم لاعبا فى بعثة المنتخب الأولمبى؟

ج: ضمت البعثة 18 لاعبا من الذين اختارهم شوقى غريب للمشاركة فى الأولمبياد، ويتبقى الرباعى محمد الشناوى وصلاح محسن وطاهر طاهر وأكرم توفيق وسينضم هذا الرباعى بعد مباراة الأهلى أمام كايزرتشيفز فى نهائى دورى أبطال افريقيا المقررة غد السبت.

س: ما سبب السفر مبكرا إلى طوكيو؟

ج: فضل شوقى غريب السفر مبكرا إلى طوكيو حتى يتعود اللاعبون على الساعة البيولوجية قبل مواجهة اسبانيا ، وحتى يدخل الفراعنة فى الاجواء سريعا.

س: هل سيخوض المنتخب الاولمبى مباراة ودية فى طوكيو؟

ج: هناك محاولات لخوض مباراة ودية امام نيوزيلندا أو اليابان وديا هناك قبل مواجهة اسبانيا وان كان ضيق الوقت ربما يتسبب فى التراجع عن الفكرة.