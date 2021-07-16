شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يجدد تعاقد إسماعيل أحمد موسم واحد مع فريق السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي تجديد تعاقد اللاعب إسماعيل احمد أسطورة كرة السلة المصرية والعربية وصاحب التاريخ الكبير والمشرف لموسم رياضى جديد 2021/2022 .

و وافق إسماعيل أحمد دون تردد على تجديد تعاقده ، عقب محادثته مع رئيس النادى محمد مصيلحى لوجوده خارج البلاد ، نظراً لحالة الاستقرار و الترابط الكبير بين جميع عناصر الفريق والتي لمسها و أشاد بها النجم الكبير، و مساهمته مع زملائه في الحصول على العديد من البطولات و تقديم " السمعة " أداء أكثر من رائع منذ عودته لبيته بعد رحله أحتراف طويلة وناجحة بلبنان ، وقد أنهى مفاوضات التجديد بنجاح حازم الرجال أمين الصندوق و أحمد عبد المجيد عضو مجلس الإدارة .

وأعرب أحمد مرعي المدير الفني للفريق عن بالغ سعادته بتجديد التعاقد مع الـ " سمعة " أحد أفضل وأمهر اللاعبين العرب على الإطلاق ، وأشار إلى أن أستمرار لاعب بقيمة و خبرة إسماعيل أحمد يمثل إضافة كبيرة للفريق .