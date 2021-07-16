اخبار الرياضه

الاتحاد السكندرى يجدد تعاقد إسماعيل أحمد موسم واحد مع فريق السلة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يجدد تعاقد إسماعيل أحمد موسم واحد مع فريق السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي تجديد تعاقد اللاعب إسماعيل احمد أسطورة كرة السلة المصرية والعربية وصاحب التاريخ الكبير والمشرف لموسم رياضى جديد 2021/2022 .

 

و وافق  إسماعيل أحمد دون تردد على تجديد تعاقده ، عقب محادثته مع رئيس النادى محمد مصيلحى لوجوده خارج البلاد ، نظراً  لحالة الاستقرار و الترابط الكبير بين جميع عناصر الفريق والتي لمسها و أشاد بها النجم الكبير، و مساهمته مع زملائه في الحصول على العديد من البطولات و تقديم " السمعة "  أداء أكثر من رائع منذ عودته لبيته بعد رحله أحتراف طويلة وناجحة بلبنان ، وقد أنهى مفاوضات التجديد بنجاح حازم الرجال أمين الصندوق و أحمد عبد المجيد عضو مجلس الإدارة .

 

وأعرب  أحمد مرعي المدير الفني للفريق عن بالغ سعادته بتجديد التعاقد مع الـ " سمعة " أحد أفضل وأمهر اللاعبين العرب على الإطلاق ، وأشار إلى أن أستمرار لاعب بقيمة و خبرة إسماعيل أحمد يمثل إضافة كبيرة للفريق  .

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا