لاعب حوريا لمصراوي: الأهلي عليه الحذر أمام كايزر تشيفز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

صرح مورلاي سيلا لاعب وسط فريق حوريا كوناكري الغيني، حول نقاط قوة فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

نجم وسط حوريا كوناكري قال في تصريحات عبر "يلا كورة"، إن فريق كايزر تشيفز لديه أسلحة وعلى فريق الأهلي الحذر منها.

وأضاف سيلا، من أهم أسلحة كايزر تشيفز أنه فريق منضبط للغاية من الناحية التكتيكية والأسلوب الدفاعي القوي.

وواصل، بطل جنوب أفريقيا لديه وسط ملعب قوي وأيضاً مهاجم هداف وهو الصربي سمير نوركوفيتش الذي سجل ثلاثة أهداف في مسابقة دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الحالية.

وعن توقعاته بشأن المباراة النهائية، رد لاعب بطل غينيا أن ما يميز الأهلي خبرته في المسابقات الأفريقية، لافتاً إلى أنه يتمنى تتويج بطل جنوب أفريقيا باللقب القاري.

وأنهى سيلا تصريحاته، أن تواجد بيتسو موسيماني مع الأهلي يعطي للأهلي التفوق نسبياً نظراً لمعرفته فريق كايزر تشيفز جيداً.

وكان سيلا سبق وأن واجه فريق كايزر تشيفز في النسخة الحالية من دوري الأبطال مرتين وانتهت المباراة الأولى في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي في المقابل نتيجة المباراة الثانية انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق وهو ما منح بطل جنوب أفريقيا التفوق في المواجهات المباشرة والصعود لدور الثمانية بعد تساوي كل فريق في عدد النقاط.

جدير بالذكر أن نهائي الأهلي وكايزر تشيفز ستقام مساء غد السبت على ملعب "المركب الرياضي بمحمد الخامس"