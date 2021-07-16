كواليس مؤتمر موسيماني والشناوي.. وترتيبات ملعب محمد الخامس (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

يستعد الأهلي لخوض مباراة صعبة غدا السبت ،أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة باستاد "مركب محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وحضر بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، ظهر اليوم الجمعة، برفقة محمد الشناوي قائد الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا.

وعقب المران حرص موسيماني على التواجد في أرضية ملعب "مركب محمد الخامس" لمعاينة حالة أرضية الملعب ومعرفة مدى جاهزيتها لاحتضان اللقاء المرتقب.